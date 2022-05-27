Как Китай реализует принцип ориентированности на человека в сфере развития прав человека

Определяя оптимальный для страны путь развития прав человека, Коммунистическая партия Китая (КПК) придерживается человеко-ориентированного подхода и в первую очередь руководствуется интересами людей.

Китай полностью ликвидировал абсолютную нищету, заложив прочную материальную основу для развития прав человека, и создал самые масштабные в мире системы образования, социального обеспечения, медицинского обслуживания и здравоохранения.

Одновременно страна непрерывно развивает подлинную народную демократию во всех сферах жизни и совершенствует нормативно-правовую базу для обеспечения законодательной защиты прав человека при активном участии и поддержке всего китайского народа.

В среду Председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет (Michelle Bachele), находящейся в Китае с официальным визитом, заявил, что наиболее важным критерием для оценки ситуации с правами человека в любой стране является рост таких показателей, как индексы счастья, безопасности и материального благополучия населения.

Отметив, что страна успешно идет по пути развития прав человека, который соответствует как современным общемировым тенденциям, так и национальным особенностям Китая, Си Цзиньпин сообщил, что сегодня защита прав человека в Китае находится на как никогда высоком уровне.

Он подтвердил, что ради достижения международного прогресса в области прав человека, который благоприятно отразится на населении всех стран мира, Китай готов активно участвовать в диалоге и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами на основе равенства и взаимного уважения в целях расширения консенсуса и сглаживания разногласий.

Си Цзиньпин заявил, что возможность жить счастливой жизнью — это одно из важнейших прав человека, и призвал объединить усилия, направленные на реализацию концепции прав человека, в основе которой лежат интересы людей.

Он подчеркнул, что обеспечение интересов людей является отправной точкой и конечным результатом правозащитной деятельности.

Си Цзиньпин выразил твердую уверенность в том, что народ должен быть реальным хозяином своей страны и что он должен стать главным участником процесса развития прав человека, способствовать его реализации и иметь возможность пользоваться его результатами.

Отметив, что страны могут отличаться друг от друга историей, культурой, общественным строем, уровнем экономического и социального развития, Си Цзиньпин заявил, что каждая страна должна поддерживать и защищать права человека с учетом соответствующих национальных реалий и потребностей своего населения.

Он подчеркнул, что необходимо совершенствовать все аспекты прав человека и что поскольку концепция прав человека носит всеобъемлющей характер, ее реализация должна представлять собой комплексный и систематический процесс.

Си Цзиньпин добавил, что для развивающихся стран основными правами человека являются право на доступ к средствам существования и право на развитие.

Он также подчеркнул необходимость совершенствования глобального управления в области прав человека.

В завершение своего выступления Си Цзиньпин заявил, что страны не должны политизировать вопросы прав человека и использовать их в качестве инструмента внутренней или внешней политики, практиковать двойные стандарты или вмешиваться во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека, а также подтвердил, что Китай будет и впредь поддерживать активные усилия Организации Объединенных Наций в области защиты и развития прав человека в международном масштабе.

Мишель Бачелет, со своей стороны, заявила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека готово укреплять связи с Китаем, изучать возможности сотрудничества и предпринимать совместные усилия для содействия прогрессу в области прав человека во всем мире.

Она сказала: «Это первый за последние 17 лет визит Верховного комиссара ООН по правам человека в Китай, и я придаю ему большое значение». Мишель Бачелет высоко оценила усилия и достижения Китая в области искоренения нищеты, защиты прав человека и социально-экономического развития, а также отметила важную роль страны в отстаивании многостороннего подхода в международных отношениях, в борьбе с изменением климата, в решении других глобальных проблем и в содействии устойчивому глобальному развитию