Как красиво и оригинально упаковать подарок?

Сам по себе подарок – важная часть праздника, демонстрирующая внимание дарителя. Однако не менее важно и внешнее оформление, которое доставит радость от осознания старания подарившего, подарит ощущение сюрприза из-за неизвестности содержимого. Чтобы понять, как оригинально упаковать подарок, достаточно посмотреть вокруг и использовать все, что находится под рукой.

Использование подручных средств

Для создания уникальной обертки можно использовать все, что есть рядом, но при этом помнить о некоторых ключевых моментах.

Один из основных секретов, как красиво упаковать подарок – добавить объем. Сама по себе бумага может выглядеть слишком плоско и скучно, поэтому обычно люди используют бантики. Сегодня заменить бантик можно другими элементами: презент мужчине оформляют пуговицами, передающими строгость и стиль, а женский подарок декорируют живыми цветами (актуально для тех случаев, когда упаковка подбирается почти сразу перед вручением).

Важно подключать фантазию и применять не только привычные материалы, но и дополнительные вещи. Например, вместо лент для прочного крепления можно много раз обернуть коробку нитями, использовать пряжу или шпагат. Закреплять края бумаги можно не только скотчем, но и клеем, декоративными наклейками и другими скрепляющими клейкими элементами.

Как упаковать подарок-коробку?

В первую очередь необходимо купить упаковку для подарков. Важно также запастись скотчем или клеем, ножницами. Далее на упаковочном листе на стороне без рисунка в центр поместить коробку. Это поможет визуально понять, можно ли отрезать лишние части. Один из краев необходимо приклеить к коробке, чтобы зафиксировать. С другой стороны бумага оборачивается вокруг до полного обертывания коробки, лишние части отрезают по необходимости.

После остаются верх и низ, коробка как бы размещена в трубе. Оставшиеся края можно завернуть, складывая их по принципу конфетного фантика: края сгибаются к центру, а затем оставшийся кончик снова сгибается и аккуратно подклеивается скотчем к коробке.

Зная основы, как упаковать подарок в подарочную бумагу, можно дать волю воображению и сверху декорировать различными элементами – лентами, бантиками, подручными материалами и другими аксессуарами. При этом не страшно, если не получится упаковать подарок ровно с первого раза: аккуратность обертывания приходит с опытом, а получатель в любом случае оценит старание!