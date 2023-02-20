Как крымчане пришли на помощь Донбассу: вышел третий фильм проекта #Неизвестные герои

Одними из первых на помощь жителям новых российских регионов пришли жители Крыма, который вернулся в состав России 9 лет назад. Третий фильм спецпроекта #Неизвестные герои знакомит зрителей с руководителем местного фонда «Добро мира» Валерией Петрусевич и ее коллегами, которые привозят продукты и лекарства жителям разрушенного Мариуполя.

История жительницы Крыма, которая спасает жизни, обретает искренность и глубину благодаря работе военного корреспондента Андрея Руденко и режиссера Дмитрия Губарева. Как признается Руденко, до 2014 года он и не думал о профессии военкора — снимал обычных колхозников и рабочих. Но события в Донбассе не оставили ему выбора, и сегодня Андрей не только работает с камерой сам, но и учит студентов в луганской «Школе русской журналистики». Дмитрий Губарев снял сотни рекламных роликов, был одним из создателей популярного сериала «Физрук», а в 2014 году стал режиссером и сценаристом проектов для Заявочного комитета Олимпиады в Сочи.

В рамках проекта #Неизвестные герои о Валерии Петрусевич и ее команде сняли небольшой документальный фильм. Главная героиня рассказывает, что жители Крыма быстро осознали, что новым российским территориям нужна срочная помощь. В результате удалось спасти тысячи людей, которым не дали умереть от голода и нехватки лекарств. Со временем те, кому помогли, подхватили эту эстафету и тоже стали волонтерами.

Для ополченцев, которые защищают Новороссию, Валерия также покупает и привозит на передовую квадрокоптеры. На фронте бывает всякое, вспоминает девушка: например, иногда для заправки грузовичка Валерии приходилось сливать топливо с боевых «Тигров». Дома Петрусевич ждут дети. О своей маме они пишут в школьных сочинениях на тему «Герои моей страны».

Документальные фильмы в рамках проекта #Неизвестные герои выходят раз в неделю. Зрители уже могут посмотреть видео об отце Максиме, который поддерживает и вдохновляет участников спецоперации, и об Александре Козыреве — несмотря на инвалидность, он приехал в Донбасс, чтобы лично помогать местным жителям и раненым бойцам. Следить за обновлениями и дополнительными материалами можно на Rutube-канале, группе «Вконтакте» и на сайте спецпроекта.