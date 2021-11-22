Как купить квартиру в собственность ребенку

Если вы собираетесь купить квартиру в Симферополе в новостройке для своего ребенка, следует знать о некоторых нюансах ее оформления. Согласно законодательству, несовершеннолетний также может стать владельцем квартиры в новостройке Симферополя. Оформить квартиру на ребенка можно разными способами.

Это может быть:

покупка, в том числе в ипотеку, также можно купить квартиру ребенку на материнский капитал;

дарственный договор;

наследование;

участие в приватизации.

Оформление квартиры для детей может иметь следующие юридические последствия, выгодные той или иной стороне. Так, если квартира находится в собственности у ребенка, то банк не сможет ее отобрать за непогашенные долги. Кроме того, квартира детей не подлежит разделу в качестве общего имущества при разводе его родителей.

Покупка

Купить квартиру в Симферополе от лица ребенка, заключив договор купли-продажи или оформив ипотечный кредит, могут его родители или лицо, законно представляющее его интересы. В таком случае ребенок становится владельцем имущества. Но впоследствии продать детскую квартиру семья сможет только с согласия органов опеки.

Приватизация

Несовершеннолетний может стать владельцем жилья в результате приватизации. Но с разрешения органов опеки и законных представителей, начиная с 14-летнего возраста, ребенок может отказаться от участия в приватизации квартиры, тем не менее, получив право бессрочного пользования квартирой при определенных условиях. Поэтому для покупателей безопаснее приобрести ее не на вторичном рынке, а в новостройке, от надежного застройщика, чтобы избежать риска.

Дарение

При составлении договора дарения интересы детей представляют его родители или представители. При этом можно обойтись без подписи нотариуса. Договор дарения подписывается только обеими сторонами, и затем проходит регистрация сделки. В случае, если сторонами договора дарения являются близкие родственники, то налог на сделку можно не платить.

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