Как медиация помогает во время процедуры банкротства компании

Спорные ситуации в бизнесе встречаются довольно часто, особенно риски их возникновения и частота возникают, когда компания находится на грани банкротства или уже инициировала данную процедуру.

С 2010 года, когда был принят соответствующий Федеральный закон №193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», у российских компаний появилась возможность не доводить разрешение спорных ситуаций до судов, а осуществлять их урегулирование с помощью посредника – медиатора. Процедура разрешения конфликта с помощью посредника и называется медиацией.

Суть процедуры медиации заключается в том, что медиатор (посредник) выслушивает стороны спора, организует совместное обсуждение основных вопросов, возникающих по существу конфликта, после чего определяет интересы сторон, работает над решениями вопросов, которые могли бы удовлетворять каждую сторону. Результатом успешной медиации становится заключение медиативного соглашения, которое фиксирует те договоренности, которые были достигнуты в процессе медиации.

Процесс банкротства компании отличается высоким конфликтогенным потенциалом. Обычно задействованные в процессе стороны – должник и кредиторы – не могут прийти к общему знаменателю. В то же время, медиация в процессе банкротства компаний только начинает развиваться, хотя именно переговоры позволяют сторонам достичь оптимальных решений, избегая при этом судебной волокиты.

Главный плюс разрешения конфликта между компаниями в процессе банкротства путем медиации заключается в том, что медиатор создает условия для того, чтобы стороны сами договорились между собой. Как показывает практика, только такой путь разрешения противоречий является максимально быстрым, результативным и предсказуемым. Ведь законодательство позволяет значительно затягивать процедуру банкротства, если она осуществляется в судебном порядке и одна из сторон не согласна с ходом процесса.

Как свидетельствуют многочисленные примеры, часто дела о банкротстве затягиваются на годы именно из-за отсутствия взаимопонимания сторон. Медиация, в свою очередь, позволяет разрешить конфликтные ситуации оперативно, так как медиатор владеет специальными технологиями, применение которых практически гарантирует то, что стороны, участвующие в переговорах, найдут некий общий знаменатель и не станут выстраивать друг другу препятствия.

Выигрывают в конечном итоге обе стороны: кредитор получает возможность относительно быстрого возмещения долгов, а должник спокойно реализует имущество и погашает долги, освобождаясь от долговой нагрузки. В противном случае, при судебном затягивании процедуры банкротства, она может длиться годами, что крайне неблагоприятно сказывается на бизнесе, фактически способствуя его разрушению.

Медиация в процессе банкротства подразумевает разрешение как основного процесса банкротства, так и целого ряда обособленных споров, к которым мы можем отнести споры вокруг требований кредиторов, обсуждение разногласий сторон, изучение и обсуждение жалоб на действия арбитражных управляющих, обсуждение оспаривания сделок с участниками процедуры банкротства, и так далее. В решении споров по этим ситуациям оптимальным вариантом было бы использование досудебной медиации даже не в рекомендательном, а в обязательном порядке, что позволило бы значительно снизить нагрузку на арбитражные суды и сделать саму процедуру банкротства компаний более оперативной.

Естественно, в процессе банкротства, при обсуждении возможности разрешения споров с помощью медиации, возникает вопрос и о том, не может ли медиативные функции осуществлять арбитражный управляющий, который вроде как и является третьей стороной в конфликте интересов? На самом деле, арбитражный управляющий выполняет вполне конкретную задачу – провести процедуру банкротства в соответствии с законодательством. Каждая из сторон воспринимает арбитражного управляющего как представителя одной из сторон, что исключает возможность беспристрастной оценки его действий. Свое вознаграждение арбитражный управляющий получает за успешное проведение процедуры банкротства. Задачи медиатора совсем другие – найти возможности для примирения конфликтующих сторон. Это гораздо сложнее и, собственно, представляет собой совсем иную функцию.

В то же время, нет сомнений, что более активное использование медиации в процедурах банкротства компаний позволило бы сменить общую парадигму банкротства с ликвидационной на реабилитационную. Это означает, что акцент сместился бы с ликвидации бизнеса с раздачей его долгов за счет продажи имущества на разрешение противоречий между компаниями – должниками и кредиторами с целью восстановления бизнеса и его возвращения к прибыльной деятельности.

Фатима Шанаева, адвокат адвокатской палаты Московской области. Профессиональный тренер-медиатор, конфликтолог. Руководитель Центра Коммерческой Медиации ЛАБОРАТОРИЯ КОНФЛИКТА