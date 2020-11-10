Как «навизуализировать» фигуру мечты и миллионы. История Виктории Никифоровой

У нее есть все, что нужно для счастья – красота, богатство, любимое дело. Она много путешествует по миру и наслаждается отношениями с любимым мужчиной. О том, как ей удалось к этому прийти и как она поможет добиться этого всем желающим расскажет лайф-коуч, блогер и мотиватор Виктория Никифорова (в инстаграме @viki_nikif)

Виктория, расскажите, как Вы пришли в сферу психологии и коучинга?

Началось все с того, что я сама стала заниматься с психологом. В то время мне казалось, что я нахожусь на самом дне, но сдаваться я не планировала, поэтому решила обратиться к профессионалу. Мы работали с психологом по несколько часов в неделю, и через пару месяцев это изменило меня на 180 градусов!

Сначала моя трансформация началась изнутри, а потом затронула уже другие аспекты моей жизни. Я вышла на стабильный доход, жизнь начала налаживаться. Впрочем, мое желание роста во всех сферах жизни не давало мне спокойно спать, поэтому через некоторое время я купила дорогой курс у другого коуча, которая помогает масштабировать бизнес даже миллионерам. И стала применять полученные знания на практике. Тут и началось что-то невероятное, мое мышление, желания, люди вокруг, заработок и даже внешность вышли на совершенно новый уровень! С тех пор я постоянно хожу на новые курсы. И в ближайшее время я планирую пройти обучение в США.

В своем блоге я стала делиться знаниями, которые получила, и своим собственным опытом. И с удивлением и радостью поняла, что многим людям это интересно и что я могу положительно повлиять и на их жизнь тоже. Сейчас я планирую развиваться в сфере коучинга, чтобы помочь максимальному количеству девушек тоже обрести жизнь их мечты. А в настоящее время, например, своих подписчиков я знакомлю с тем, как нужно правильно использовать карту желаний.

Как Вы считаете, любые ли мечты могут исполниться? И как мечтать правильно?

Нужно понимать, что мечты должны более или менее реальные. Хотя исключения, конечно, тоже бывают. Например, если тяжело больной человек искренне верит в выздоровление, то, несмотря на прогнозы врачей, он может поправиться. На практике же сбывается примерно 30-80% желаний, в основном тех, которые мы превратили в цели и начали их осуществлять.

Как правильно мечтать? Нужно проживать каждый день так, как будто Ваше желание уже сбылось. Мне нравится пример с Джимом Керри. Когда он приехал покорять Голливуд, он выписал сам себе чек на 10 миллионов долларов, чтобы замотивировать себя на успех. И что вы думаете? Он из заработал!

У Вас очень красивый блог. Расскажите, что он Вам дает?

Этот блог я создала недавно, у меня была предыдущая страничка, которой уже 9 лет. И только этим летом я решила ее отпустить и начать вести все с нуля уже в новом направлении, которое является частью меня. Я рассказываю о психологии, мышлении, о том, как можно превратить свои мечты в реальность. Делюсь знаниями и собственным опытом.

Кроме того, блог для меня — как мой личный дневник, в нем я могу делиться всем, что у меня на душе. Меня очень часто поддерживали совершенно незнакомые мне люди, и это было невероятно! Впрочем, даже мою радость тоже чаще разделяют подписчики, с которыми я лично не знакома. Поэтому блог мне даёт поддержу, когда она необходима.

Я смело могу сказать, что быть блогером у меня выходит неплохо) Мне каждый день приходит огромное количество прекрасных отзывов о том, что я пишу и что делаю. Думаю, что скоро мой аккаунт сможет вырасти и стать конкурентом даже блогерам-миллионникам.

У вас в шапке профиля написано, что вы «навизуализировали» себе фигуру. Расскажите, как именно Вы это сделали?

Это конечно был очень долгий путь. Я росла очень зажатым ребёнком, практически ни с кем не общалась, была очень стеснительной. По поводу своей фигуры я начала переживать в старших классах. И с того времени я постоянно сидела на диетах, потом в университете я заболела булимией, которая длилась около 3 лет. Это было 3 года ада.

Но в один прекрасный момент я поменялась, сама того не осознавая. А все почему? Потому что изменилось мое сознание. Я перестала гнаться за идеалом. Приняла себя такой, какая я была, и наконец -то полюбила себя. В результате я стала делать все, что было лучше для моего здоровья, самочувствия, красоты. Начала правильно питаться, заниматься спортом, пошла на йогу и танцы. И совсем незаметно, примерно 4 года назад, пришла к идеальной фигуре.

Какие цели Вы сейчас перед собой ставите?

Я хочу развиваться как коуч и менять мышление людей. Хочу, чтобы больше людей избавились от негативных установок и по кирпичику стали строить жизнь своей мечты. Если получилось у меня, значит, получиться и у других. Кроме того, для меня очень важен мой блог. Я его пытаюсь вырастить, как дитя) Кроме того, планирую заниматься тем, что мне нравится – общаться с интересными людьми, фотографировать. Кстати, я профессиональный фотограф и считаю себя специалистом в визуале.

А о чем Вы мечтаете?

Я часто представляю такую картину. Я нахожусь в красивом, современном доме на берегу моя, это либо Флорида, либо Калифорния. На заднем дворе бегают детки, а я накрываю ужин для всей нашей семьи. Папа достаёт своё любимое вино, и мы вместе сидим за столом и обсуждаем приятные моменты из нашей жизни.

Это, наверное, моя «голубая мечта», где рядом вся семья, обеспеченная старость моих родителей, счастливые дети и город, в котором мне комфортно душой.