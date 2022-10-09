Как не сделать близких заложниками своих эмоций

Обстоятельства последних нескольких лет выбивают из колеи многих. Привычный образ жизни меняется с неимоверной скоростью. Людям приходится искать другую работу, места отдыха и даже новый дом. Многие просто потеряли контроль над собственной жизнью и эмоциями. Будущее стало представляться каким-то мрачным и бесперспективным, все сложнее общаться с родственниками, друзьями и коллегами. Кто-то и вовсе отворачивается от нас.

У человека можно многое отнять. Но то, что у него в голове, в сердце или душе — не отнимешь. За вами всегда остается выбор — как реагировать на негатив со стороны, какие эмоции транслировать окружающим. Дети особенно остро чувствуют наши переживания, волнения и тревоги. Поэтому вдвойне важно заботиться о своем психологическом состоянии. Не допускать, чтобы близкие люди стали заложниками ваших эмоций.

«Ты выживешь всегда, если будешь знать, зачем тебе жить», — говорил Виктор Франкл. Всемирно известный психиатр видел смысл своей жизни в том, чтобы другие научились видеть его в своей. Франкл говорил об ответственности каждого за результат своей жизни: если ты знаешь «Зачем?», то сможешь выдержать любое «Как?».

Самое время взять ответственность за свое внутреннее состояние и за свою жизнь. Для этого можно настроиться на продолжительную работу с психологом и пройти длительные курсы психотерапии. Многим из нас требуется помощь психологов уже сегодня. Есть инструменты, с помощью которых можно работать над своими внутренними опорами самостоятельно. Один из них — курс «Детокс Личности». Эта программа дает максимально точную, эффективную и глубокую инструкцию, как начать жить «своей жизнью». Все практики и рекомендации основаны на научных данных в области психологии личности.

Курс «Детокс Личности» начинается 10 октября 2022 года и продлится 21 день. Программа построена так, что даже 10 минут занятий в день принесут положительный эффект. Последний в этом году курс авторы сделали полностью открытым и бесплатным. Это хорошая и доступная возможность помочь себе и своим близким.

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