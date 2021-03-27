Как новые технологии изменят мир в будущем?

Первая презентация научно-популярной книги провидца и экономиста Игоря Диденко » Не венец творений. Все, что вы боитесь знать о будущем», состоялось 15 ноября 2020 года в баре «Руки вверх». Несмотря на пандемию COVID-19, в зале не было ни одного свободного места на 100 человек.

Научно-популярная книга приглашает читателя к серьезному и важному обсуждению. Автор предлагает рассмотреть, куда ведет путь к социальному и технологическому развитию — процессу, в котором продолжает расти интеллект всего человечества.

После нового открытия люди становятся все более и более всемогущими, гордо именуя себя «венцами творения» – тогда в один прекрасный день они осознают, что нет иного пути цивилизации, которая растет, но развитие, которое стремится сделать жизнь прекрасной, неумолимо начинает работать против них как биологического вида… Книга объясняет простым, понятным языком, но в то же время научно обоснованным, каждое событие, произошедшее с человеческой цивилизацией за прошедший год, а также рассказывает нам, что ждет ее в ближайшем будущем, и поэтому мы никогда не будем жить так, как жили в начале XXI века.

Все больше людей полагаются на искусственный интеллект и новейшие цифровые технологии, способные заменить человека во многих сферах жизни. Если имплантация зубов будет продолжаться такими темпами, то через 10 лет роботы и алгоритмы смогут выполнять узкоспециализированную творческую работу, оставив позади многих высококвалифицированных специалистов. Вспышка коронного вируса только ускоряет естественные процессы капиталистического мира. Конечно, это будет выгоднее для владельцев заводов и других крупных компаний, но как будут жить государства и мировая экономика, если людям не хватает денег и они не платят налоги? Все это можно увидеть в книге Игоря Диденко, если, конечно, вы не боитесь узнать больше о будущем. Автор уверен, что человечество уже потеряло равновесие над глубинами. Хорошо ли развитие таких технологий для человека как биологического вида? — это главный вопрос, который задает автор книги.