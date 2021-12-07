Как пессарии облегчают течение беременности: для чего нужны и в каких случаях назначаются

Пессарий для беременных – это изделие из пластика или силикона, которое применяют для поддержания органов малого таза, если существует угроза выкидыша. Оно снижает нагрузку на матку и препятствует ее смещению и преждевременному раскрытию. Обычно пессарий изготавливают в форме кольца, но выпускают модели в виде груши, конуса, гриба.

Пессарий для беременных: для чего нужен

Во время беременности в организме женщины происходят различные изменения, которые могут привести к истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН) — укорочение шейки матки и расширение цервикального канала. Также необходимость в пессарии появляется после предыдущих родов, абортов, патологий, индивидуальных особенностях строения половых органов.

Установка приспособления помогает поддержать матку, снизить давление плода на нее, равномерно распределить нагрузку и сократить риск преждевременных родов. По статистике, до 85% женщин с ИЦН смогли выносить и родить ребенка благодаря этому изделию.

Как правильно подобрать пессарий

В процессе выбора всегда учитываются особенности строения половых органов женщины: диаметр шейки матки и верхней трети влагалища. Не менее важно знать, какие это роды по счету, есть ли у беременной женщины сопутствующие заболевания.

Среди изготовителей гинекологи выделяют акушерские пессарии Dr.Arabin, главное достоинство которых – большой выбор размеров во всех продуктовых линейках. Также пессарий арабин изготавливается для различных клинических случаев, например, угроза преждевременных родов. Изделия фирмы «Доктор Арабин» появились в России не так давно, но уже собирают положительные отзывы.

Пессарий для беременных: как устанавливают

Установка пессария — безболезненная процедура, пациентки испытывают дискомфорт в редких случаях. Подбирать и устанавливать устройство должен врач. Обычно его вводят на 15-20 неделе. После чего необходимо регулярно посещать гинеколога. Он будет проверять, чтобы конструкция не сместилась, а также брать мазок на наличие инфекций. В организме будущей мамы его оставляют до 37 недели, а затем извлекают и начинают подготовку к родам.