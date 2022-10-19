Как правильно вернуть в оборот невостребованные сельхозземли?

Порядка 17 миллионов гектаров или 6,8 % от общей площади земель сельхозназначения приватизированы, но не представляют для своих владельцев никакого интереса. При этом большая часть может быть использована для производства сельскохозяйственной продукции. Чтобы вернуть земли в оборот Правительство РФ подготовило изменения в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно которым с 1 января 2025 года муниципальные образования приобретают право собственности на невостребованные земельные доли во внесудебном порядке. Генеральный директор группы компаний «Агротек» Николай Грушко рассказал, на какие земли не стоит обращать внимание в нынешних условиях, а какие станут эффективными уже сегодня.

Упрощенная процедура возврата невостребованных сельхозземель в оборот предполагает регистрацию владельцами своих прав в установленном порядке.

Главная цель

Для многих может стать откровением, что земли бывших совхозов и колхозов заброшены. В некоторых регионах доля невостребованных земель составляет от 20 до 26,5 процента. Причем по большинству не оплачиваются налоги, а собственника найти практически невозможно. Если же налоги все-таки поступают в казну, то земля зачастую не используется, ожидая застройки поселками или многоэтажками. Чтобы участки не простаивали, органы местного самоуправления смогут участвовать от имени хозяев невостребованных земель в собраниях дольщиков и принимать по ним эффективные решения, например, сдавать в аренду под сельхозпроизводство.

В результате, по оценкам экспертов, новый механизм позволит восстановить качество почв на заброшенных участках, повысит уровень плодородия земель и позволит сохранить имущество в надлежащем состоянии, пригодном для производства.

Ну и ещё ряд проблем…

Сейчас, муниципалитет может изымать такие земли в собственность через суд. Как правило, ответчик не приходит на заседание и его местонахождение неизвестно. Новый механизм автоматического перехода права собственности в пользу муниципалитетов заставит владельцев земель до 2025 года самим предпринять действия, например, передать участки в аренду для сельхозпроизводства. Но упрощение изъятия невостребованных сельскохозяйственных земель не означает то, что они станут активнее и эффективнее возделываться, предупреждает генеральный директор группы компаний «Агротек» Николай Грушко.

«Скорее всего, земли в регионах с высокой интенсификацией сельхозпроизводства, так или иначе, возделывались. По ряду понятных причин экономического характера есть масса сложностей с получением ресурсов, которые необходимы сельскому хозяйству», – говорит он.

По его словам, заброшенные земли многие годы могли не быть источником проблем, но вместе с этим они и не стимулировали деловую активность в российском агропромышленном комплексе.

Как это должно работать

По данным Росстата, в 1990 году в России засевалось 116 миллионов гектаров, а в 2021 году не более 80 миллионов гектаров. «В нынешних условиях приоритетно сохранять и поддерживать земли, которые уже введены в оборот, используются для производства сельхозпродукции и показывают хорошую урожайность, а не бросать силы на территории, которые могут и не принести результата в перспективе, – настаивает Николай Грушко. – Многие сельхозпредприятия прекратили инвестиционные проекты в части возделывания земель, с которыми нужно работать буквально с нуля. Это в текущей ситуации нерентабельно, а обременительно и рискованно. Дополнительная кредитная нагрузка сейчас тоже неактуальна».