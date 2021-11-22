Как правильно выбрать похоронное бюро и не быть обманутым

Умер близкий человек: что делать? Если Вы читаете это, то вряд ли знаете ответ. Похоронные бюро не принято рекомендовать, но и выбирать наспех в минуту скорби организацию, оказывающую ритуальные услуги – не самое правильное, поэтому, стоит выбрать заранее, а телефоны, адреса и сайты хранить в записной книжке на всякий случай.

Что нужно сделать в первую очередь

Первым делом позвоните в «скорую помощь», но не говорите, что человек умер, скажите, что не приходит в себя или находится без сознания. Это не будет ложью, так как установить факт смерти может только врач, но диспетчер не будет торопить бригаду лишь для того, чтобы Вы смогли вовремя оформить документы. Можете позвонить по единому номеру экстренных служб – 112, и одновременно вызвать сотрудника полиции, который оформит протокол осмотра тела, и участкового врача – он выдаст справку о смерти.

Вам предстоит решить, кто будет заниматься организацией похорон вплоть до погребения или кремации. Если Вы не готовы взять всё на себя, то остаётся либо просить кого-то из родных или друзей, либо нанять агента бюро ритуальных услуг. Именно в этот момент Вам понадобятся заранее записанные контакты проверенных похоронных бюро.

Деятельность фирм, оказывающих ритуальные услуги, регулируется Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», который не ограничивает список лишь специализированными службами – любое физическое или юридическое лицо имеет право организовать похороны. Это важно знать, потому что для скромной церемонии не обязательно заключать сложный многостраничный договор с предприятием, достаточно нанять агента, который от Вашего имени выполнит все формальности.

Сколько стоят ритуальные услуги

Законодательством установлен так называемый «гарантированный перечень услуг по погребению». Это минимум, который специализированные службы оказывают на безвозмездной основе. Стоимость ритуальных услуг согласно перечню – 4000 рублей, эта сумма может разниться в зависимости от региона и покрывается государством. Ритуальные услуги в Москве оказывают бюджетные и коммерческие похоронные бюро.

Цены на гробы, венки и прочее, а также тарифы на дополнительные услуги устанавливаются агентствами ритуальных услуг самостоятельно, и их должно будет оплатить лицо, взявшее на себя обязательство по погребению.