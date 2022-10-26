Как рассчитать стоимость авто онлайн?

Общество
26 октября 2022

При оценке рыночной стоимости авто, чаще всего владельцы ориентируются на цены с сайтов по продаже машин. На многих сервисах можно найти усредненные параметры, но они не всегда отражают суть. Если машина участвовала в авариях, есть дефекты, цена будет значительно ниже средней по рынку.

Как оценить авто с пробегом онлайн?

Сколько стоит автомобиль? Как поставить объективную стоимость и не отпугнуть потенциальных покупателей? Проще всего воспользоваться онлайн сервисом для оценки авто с пробегом. Например, планируете сдать машину по программе трейд-ин, но сомневаетесь, что менеджеры рассчитали стоимость объективно. Тогда укажите параметры своей машины в онлайн калькуляторе и посмотрите, что получится.

Благодаря калькулятору вы легко оцените стоимость авто онлайн и будет знать, по какой цене можно продать машину или сдать по программе трейд-ин.

Для точного расчета следуйте этапам:

  • Укажите марку и год выпуска машины;
  • Выберите из списка модификацию. Если в списке нет указанных модификаций, кликните по кнопке — «Показать все»;
  • Укажите пробег и город. С помощью ползунка задайте точный пробег или введите данные вручную;
  • После этого кликните по соответствующей кнопке для расчета и получите сведения.

С помощью таких простых манипуляций оцените автомобиль для продажи. Даже если будете продавать через доступные доски с объявлениями, вы уже будете примерно знать, на какую стоимость ориентироваться.

Что еще можно проверить онлайн?

Для более точной оценки лучше всего указать в сервисе дополнительные значения. Впишите количество владельцев авто, тип ПТС. После этого также нажмите на кнопку для расчета и укажите свой номер телефона. Вам перезвонит сотрудник и бесплатно проконсультирует. Услуга совершенно бесплатная.

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