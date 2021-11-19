Как рисовал Матисс и что такое диджитал-поэзия: о чем еще расскажут в день открытых дверей в столичных учреждениях культуры

В библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет акция «Единый день открытых дверей». Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, послушать лекции, сходить на спектакли и выбрать новое хобби.

20 ноября с 10:00 до 20:00 в городских культурных учреждениях пройдет акция «Единый день открытых дверей». Ее проведут 163 библиотеки и 82 культурных центра. Москвичам предлагают узнать о книжных новинках, побывать на концертах и лекциях, а также посмотреть спектакли. Все мероприятия проводятся бесплатно с соблюдением действующих санитарных мер. Посетить их можно по предварительной регистрации. Участникам необходимо носить маски и держать социальную дистанцию.

«Программу подготовили 245 библиотек и культурных центров. В каждом районе москвичи смогут посетить специальные мероприятия. Выбрать есть из чего: мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы, встречи с детскими писателями и многое другое. День открытых дверей проводится с 2017 года. Это помогает горожанам узнать о работе центров, подобрать подходящие занятия для себя и своих детей», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В день открытых дверей посетителям расскажут о работе местных секций и кружков. Также будет возможность пообщаться с их руководителями и задать им интересующие вопросы, а после — записаться в понравившуюся студию и приступить к занятиям уже в текущем сезоне.

Нарисовать веб-комикс и сконструировать робота

О том, как создают современные веб-комиксы, можно узнать в Доме культуры «Нагатино» (Судостроительная улица, дом 31, корпус 1). В 11:00 здесь начнется мастер-класс «Мой комикс-портрет». Его проведет художник-дизайнер Ольга Быстрова. Она расскажет о разработке персонажей, познакомит участников с творчеством популярных художников и стилями рисования. Мастер-класс предназначен для детей старше шести лет. Записаться на него можно по ссылке.

Познакомиться с творчеством французского художника Анри Матисса приглашает культурный центр «Строгино» (улица Маршала Катукова, дом 8). В 12:00 для детей старше 12 лет проведут интерактивную игру «Волшебные цвета Анри Матисса». Участники узнают больше о стиле, в котором работал художник, и вместе создадут коллаж по мотивам его картин. Зарегистрироваться на мероприятие можно по этой ссылке.

Научиться азам конструирования и робототехники предлагает культурный центр «Внуково» (улица Большая Внуковская, дом 6). Для детей от шести лет здесь приготовили несколько мастер-классов. В 13:00 начнется урок по созданию робота-динозавра. Зарегистрироваться на него можно по ссылке. Также в культурном центре «Внуково» пройдет мастер-класс под названием «Погружение в 3D». В 17:00 участникам расскажут о технологии 3D-печати и помогут создать 3D-макет любимого героя или игрушки. Регистрация доступна по ссылке.

Любителей спорта ждут в культурном центре «Марьина Роща» (улица Октябрьская, дом 58) на занятии для взрослых по тхэквондо. Тренер международного класса Олесь Жуков расскажет об этом виде боевого искусства и продемонстрирует несколько базовых приемов. Мастер-класс предназначен для участников старше 18 лет. Он начнется в 14:30. Регистрация по телефону: +7 495 127-71-55.

Полюбоваться великолепными старинными интерьерами можно во время экскурсии по главному зданию Дома культуры «Гайдаровец» (улица Земляной Вал, дом 27, строение 3). Он располагается в усадьбе Толстого — Борисовских, которую построили в 1773 году по заказу полковника Василия Толстого. Здание особняка обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. По одной из легенд, осенью 1812 года с балкона этой усадьбы император Наполеон I Бонапарт наблюдал за пожаром в Москве. Также дом известен тем, что в нем выросла мать поэта Федора Тютчева и жил богатый заводчик Никанор Борисовский, прозванный сахарным королем. Экскурсия начнется в 17:00. Минимальный возраст участников — 16 лет. Регистрация доступна по ссылке.

Юных любителей русских народных сказок ждут в Доме культуры «Гагаринец» (улица Матвеевская, дом 18, корпус 1). В 17:00 им покажут интерактивный спектакль в жанре театра теней «Три медведя». Зрители познакомятся с девочкой Машей, которая расскажет о том, как побывала в доме медведей и какой поучительный урок получила. Также дети узнают, что может понадобиться для домашнего спектакля. Возрастных ограничений нет. Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: +7 495 441-23-44.

Поучаствовать в литературном квесте и стать автором сказок

Насыщенную программу для своих посетителей подготовили и московские библиотеки. Они приглашают на литературные квесты и конкурсы, мастер-классы, творческие встречи и лекции.

Так, любителей головоломок приглашают на литературный квест «Приключения на книжных страницах». Его организует библиотека № 173 (улица Теплый Стан, дом 4). Участников разделят на две команды, каждой из которых выдадут «сказочную» карту. Им предстоит совершить путешествие по отделам библиотеки и разгадать литературную загадку, ответ на которую спрятан в книгах. Игра начнется в 11:15. Она предназначена для детей старше шести лет. Зарегистрироваться можно по телефону: +7 495 339-60-11.

Почувствовать себя актером и научиться импровизировать на сцене можно на занятии в библиотеке № 11 (Мукомольный проезд, дом 9, корпус 2). В 14:15 здесь начнется мастер-класс «Я — актер». Участники познакомятся с базовыми приемами исполнительского мастерства и узнают, как не теряться во время выступления. Занятие рассчитано для детей старше шести лет. Регистрация на мероприятие открыта по телефону: +7 499 259-17-86.

Познакомиться с автором Дариной Стрельченко и задать ей вопросы можно на творческой встрече в библиотеке имени Пабло Неруды (проспект Мира, дом 180). Она начнется в 15:00. Дарина расскажет о своих произведениях в жанре фэнтези и познакомит читателей с новой повестью «Земли семи имен». Они узнают историю создания книги, о том, как появились ее герои и что вдохновляло автора. После встречи писатель пообщается с гостями и ответит на их вопросы. Зарегистрироваться на мероприятие могут взрослые и подростки старше 12 лет. Сделать это можно по телефону: + 7 495 683-56-54.

А в библиотеке № 69 (улица Корнейчука, дом 40) пройдет мастер-класс по спидкубингу — сборке на скорость кубика Рубика. Спидкубинг называют хобби для интеллектуалов. Игра с разноцветным кубиком развивает мелкую моторику, улучшает память, тренирует внимание. Кроме того, существует множество интересных способов сборки кубика. Занятие начнется в 15:00. Минимальный возраст участников — 12 лет. Регистрация по телефону: +7 499 206-92-74.

Научиться столярному мастерству предлагает библиотека № 253 (Зеленоград, корпус 1106). В 16:00 здесь начнется мастер-класс для детей старше шести лет «Живая мастерская». Гостям расскажут о видах и свойствах древесины, научат использовать лак и краски и разбираться в чертежах. Регистрация доступна по ссылке.

Поучаствовать в состязании чтецов приглашает библиотека № 94 (улица Аносова, дом 3, корпус 2). Для любителей поэзии здесь организуют литературный чемпионат «Душа поэта». Участникам предложат прочитать и обсудить с присутствующими свое любимое стихотворение любого автора. Соревноваться в нелегком мастерстве будут и библиотекари. Лучших чтецов ждут подарки. В конкурсе могут участвовать как взрослые, так и дети старше шести лет. Мероприятие начнется в 16:00. Зарегистрироваться на него можно по телефону: +7 495 309-15-67.

А что такое диджитал-поэзия, расскажут на лекции в библиотеке № 148 имени Ф.И. Тютчева (Чонгарский бульвар, дом 10, корпус 2). Ее проведет специалист библиотек юга Москвы Анастасия Явцева. Она объяснит, что такое диджитал-искусство, и разберет с участниками примеры электронной поэзии. Лекция начнется в 18:00. Минимальный возраст участников — 16 лет. Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: +7 495 682-42-22 (добавочный 22-96).

Расписание «Единого дня открытых дверей» можно найти на официальном сайте ГБУК «Мосразвитие».