Как сделать формат ячейки финансовым в редакторе таблиц «Р7-Офис»

Общество
21 марта 2023

Как оказалось, сделать это очень просто.

Для того, чтобы сделать формат ячейки финансовым, нужно нажать правой кнопкой мыши на ячейку с числом, выбрать «Числовой формат» и изменить его на «Финансовый». После этого число в ячейке будет отображаться в рублях.

Если нужно отобразить значения в другой валюте, то на ячейку нужно повторно нажать правой кнопкой мыши, выбрать «Числовой формат», а затем в конце списка нажать «Другие форматы». В открывшемся окне можно задать количество десятичных знаков после запятой или вовсе их убрать и выбрать из списка валют нужную.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — это кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер.

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