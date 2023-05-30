Как сохранить файл в формате PDF в редакторах «Р7-Офис»

При этом сделать это может любой пользователь, так как функция конвертации является автоматической.

Возможность сохранить файл в формате PDF есть во всех редакторах «Р7-Офис» — текстового, табличного и для создания презентаций. Для того чтобы это сделать, необходимо на панели инструментов выбрать вкладку «Файл», затем «Сохранить как» и выбрать значок формата PDF. Нажав на него, файл будет сохранен автоматически.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.