Как восстановить гражданство Румынии: статистика и реальность

Получение паспорта гражданина Румынии становится все более привлекательной целью для многих жителей государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. Удивительного в этом мало: Румыния – член Евросоюза, что уже само по себе дает гражданам этой страны очень серьезные преимущества в плане работы, учебы, открытия бизнеса в любом государстве ЕС.

Паспорт Румынии – это паспорт жителя страны Европейского союза, что сразу предоставляет множественные преимущества по сравнению с иммигрантами из других государств мира, приезжающими в Европу. Эти преимущества весьма привлекательны для россиян, украинцев, молдаван, белорусов, поскольку дают возможность считаться полноценным европейцем со всеми вытекающими последствиями.

В некоторых случаях румынское гражданство можно не приобретать «с нуля», а восстановить. Согласно статьям 10 и 11 закона «О гражданстве», Республики Румыния, приобрести утерянный статус гражданина Румынии может любой человек, подавший соответствующий запрос на восстановление румынского гражданства, подтвержденный доказательствами. Речь идет не только о бывших гражданах Румынии, но и об их детях и внуках. Это достаточно значительное количество людей, если учитывать, что до Второй мировой войны в состав Румынии входили значительные территории современных Украины и Молдавии – Бессарабия и Буковина. Например, румынской территорией была Черновицкая область Украины, часть Одесской области Украины, Молдавия. Все лица, родившиеся на этих территориях, а также их дети и внуки, теоретически и практически тоже могут подать запрос на восстановление румынского гражданства. Даже если у вас дедушка или бабушка были уроженцами тех мест, вы сегодня можете претендовать на румынское гражданство, так как являетесь внуками граждан румынского государства.

Приведем статистику по делам о восстановлении гражданства Румынии. Так, в период с 2012 по 2020 год Управление по вопросам гражданства Румынии зарегистрировало 851225 дел о восстановлении румынского гражданства в соответствии со статьей 11 Закона о румынском гражданстве No. 21/1991. Только в период с 2016 по 2020 год каждый год регистрировалось более 92 000 случаев восстановления румынского гражданства. Как видим, популярность процедуры восстановления гражданства Румынии стремительно растет.

Как мы видим, в 2016 году было рассмотрено 111 тыс. дел о восстановлении гражданства, в 2017 году – 92 тыс. дел, в 2018 году – 94 тыс. дел, в 2019 году – 96 тыс. дел, в 2020 году – 95 тыс. дел. Меньшее количество дел в 2020 году было связано с тем, что началась пандемия коронавируса и процесс с подачей документов несколько сократился.

Сразу стоит отметить, что восстановление гражданства не предполагает отказа от уже имеющегося гражданства России, Украины или какой-либо иной страны, сдачи экзамена на знание румынского языка, обязательства проживать на территории Румынии. Таким образом, можно стать гражданином Румынии, не утрачивая свое первоначальное гражданство и продолжая проживать там, где вы проживаете в настоящее время. Это очень актуально для многих потомков эмигрантов из Румынии, которые в течение неспокойного ХХ века расселились по всему свету – от Украины и России до США и Израиля. Представьте, какие возможности это открывает для ведения бизнеса, работы в странах Евросоюза, приобретения недвижимости или обучения своих детей в европейских (не только румынских) учебных заведениях.

К репатриантам предъявляются следующие требования: они должны к моменту подачи запроса на восстановление румынского гражданства достичь совершеннолетия, представить доказательства проживания на территории Румынии в период с 1918 по 1940 годы или родства с румынскими гражданами в указанный срок, не быть осужденными в Румынии или за ее пределами. Потребуется также следующий пакет документов:

заявление на восстановление гражданства;

заграничный и национальный паспорт;

свидетельство о рождении;

свидетельства о рождении и браке родителей;

свидетельство о рождении румынского предка (бабушки или дедушки);

свидетельство о браке румынских предков по одной из линий;

справка об отсутствии судимости.

Список довольно простой, как мы видим, но не всегда его можно составить, особенно учитывая возможную утрату части документов о румынских предках. Некорректное составление документов, отсутствие каких-либо документов из приведенного списка, нарушение сроков их предоставления могут стать причинами для отказа в рассмотрении заявления от претендента на румынское гражданство. Но рядовому человеку, выросшему в иной правовой системе, не владеющему румынским языком, порой бывает достаточно сложно обеспечить восстановление гражданства Румынии. Из-за своей правовой неосведомленности, незнания языка он может и сам не суметь получить румынское гражданство, хотя изначально все основания для получения гражданства у него присутствуют. Согласитесь, что это довольно обидно, когда у тебя есть все основания для получения гражданства, но из-за бюрократических препятствий восстановление гражданства оказывается невозможным по каким-то причинам.

Конечно, оптимальный вариант получения румынского гражданства – задействовать профессионалов – адвокатов и юристов, обладающих большим опытом в сфере правового обеспечения процедуры восстановления гражданства Румынии. В первую очередь, профессионалы в области международного и миграционного права сообщат весь необходимый перечень документов, помогут восстановить утраченные документы, будут представлять интересы заявителей в общении с органами государственной власти и, при необходимости, судами. Процедура получения румынского паспорта в этом случае значительно упростится. Такие услуги оказывает, в частности, компания «ROMANIA-LIVE», обеспечивая правовое сопровождение восстановления румынского гражданства.