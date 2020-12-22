Как запел российский бизнес

Сооснователь коллекторской компании «ПКБ» Павел Михмель начал сольную певческую карьеру. Предприниматель по призванию, но романтик в душе, Павел говорит: «Я начал музыкальную карьеру буквально вчера, но шёл к этому всю жизнь».

С детства Павел увлекался музыкальным искусством, и вот, достигнув успеха в бизнесе, решил заняться творчеством. К своему хобби предприниматель подошёл весьма серьёзно. На счету Павла уже три песни и один клип «Только ты и я», и останавливаться на этом он не намерен. В своём Instagram музыкант сообщает, что собирается выпускать альбом.

Сейчас начинающий артист усердно занимается с преподавателем. Но главное в музыке, считает Павел, это искренность. И с этим невозможно не согласиться. Подписчики бизнесмена описывают песни Павла, как душевные, лёгкие и романтичные, а клип «Только ты и я» активно набирает просмотры на YouTube.

Ознакомиться с творчеством Павла Михмеля сегодня можно на всех цифровых площадках и, конечно же, на официальной странице исполнителя в инстаграм @mikhmelpavel