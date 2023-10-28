Какие использовать инструменты для инвестиций в недвижимость без ее приобретения

Существует несколько инвестиционных инструментов, которые позволят получать пассивный доход с недвижимости без приобретения объектов. О них рассказала директор инвестиционной платформы ТаланИнвест Анастасия Шустова.

Эксперт рассмотрела четыре вида инвестиционных инструментов, представив их плюсы и минусы: фонды недвижимости, акции и облигации девелоперов, фьючерсные контракты на недвижимость, инвестиционные платформы.

Фонды недвижимости созданы для коллективного инвестирования в проекты в области строительства и эксплуатации объектов недвижимости. На денежные средства Закрытого паевого инвестиционного фонда управляющая компания приобретает объекты недвижимости или права на нее. Основная цель – в перспективе получать доход от передачи объектов недвижимости во временное пользование или от продажи объектов недвижимости.

Плюсы этого инструмента: он является пассивным доходом, пай инвестиционного фонда обеспечен реальным объектом, для его использования нужны минимальные начальные вложения, знания и навыки. Его недостатки: фонды недвижимости являются закрытыми, основная часть ЗПИФН предназначена для квалифицированных инвесторов, во время формирования фонда не всегда известно, какие объекты недвижимости будут приобретены.

Получать доход можно с помощью акций строительных компаний в виде дивидендов или благодаря росту стоимости акций на рынке. Положительные моменты – потребуются минимальные начальные вложения, знания и навыки, а реальная доходность может превысить уровень инфляции. В числе минусов – высокая волатильность стоимости ценной бумаги и зависимость стоимости акций от различных субъективных факторов (индекса страха, индекса спроса и т.д.).

Покупка облигаций компаний строительной сферы позволит владельцу получить номинальную стоимость облигации в виде денег или имущества через определенный срок. Также есть возможность получения процентного дохода в виде купона. Плюсы этого вида инвестиций состоят в возможности выбрать облигации с низким уровнем риска и заранее установленной величине прибыли. Основной минус – величина прибыли не превышает уровень реальной инфляции.

Фьючерсные контракты на недвижимость, в рамках которых стороны договариваются о цене и сроке поставки, – третий вид инвестиций. Для этого вида вложений также требуются минимальные начальные вложения, знания и навыки, в числе плюсов – высокий потенциал роста цены фьючерсного контракта. Главные минусы в том, что это спекулятивный инструмент, он подвержен высокой волатильности цен и его ликвидность ниже, чем у базового актива.

Четвертый инструмент – инвестиционные платформы, имеющие экспертизу в сфере строительства и недвижимости и выполняющие функции посредника между инвесторами и заемщиками (модель краудлендинга). Этот вид инвестиций позволяет диверсифицировать риски за счет вложений в несколько проектов, требует минимальных начальных вложений, знаний и навыков, позволяет получить прибыль выше уровня инфляции. Основные недостатки – высокий риск и прямая связь возвратности с компетенциями краудплатформы в скоринге заемщиков.

Искусство инвестора в недвижимость заключается в его умении минимизировать риски за счет распределения капитала в разные виды активов. При всех недостатках инвестиций в недвижимость, главное преимущество – рост стоимости объектов недвижимости в долгосрочной перспективе.