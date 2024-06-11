Какие криптобиржи наиболее удобны для россиян: плюсы и минусы

Пока мировое криптовалютное сообщество сотрясается от новостей в сфере крипты и попыток её регулирования, ребята из компании CRYPTOBOTPRO LLC составили честный рейтинг бирж, на которых соотечественники из России могут реально работать. В составлении рейтинга участвовал лично основатель и генеральный директор CRYPTOBOTPRO LLC Алексей Мокров, один из успешных российских криптоинвесторов современности.
Рейтинг составлялся на основе обратной связи с россиянами, которые работают с криптой от трёх лет и дольше.
1 место. BingX
Относительно молодая, но очень перспективная биржа, о ней мы узнали в 2018 году. К слову, изначально платформа называлась Bingbon. Однако в 2021 году было принято решение сменить название на BingX.
Биржа охотно работает с инвесторами и трейдерами из России. Желающие заработать на копитрейдинге и grid-ботах найдут данную площадку весьма привлекательной.
Но главная фишка BingX – это возможность работы с инструментами американского фондового рынка, а также с валютой, золотом, нефтью и газом.
Несколько слов о достоинствах BingX:
- не требует верификации KYC;
- множество различных бонусов;
- доступ к американскому фондовому рынку и другим интересным инструментам.
Основной недостаток:
- предложения других бирж по стейкингу и другим инструментам, в целом, могут быть и поинтереснее.
2 место. ByBit
Отметим, что для инвестора в крипту любого уровня наиболее удобной и гибкой платформой для осуществления всех необходимых сделок с криптой является криптобиржа ByBit.
Главные преимущества:
- простой и эргономичный интерфейс, делающий работу с криптой понятней и проще;
- грамотная техподдержка, которая поможет решить любые трудности и проблемы;
- наличие крутых инструментов, таких как спотовые grid-боты, регулярные лаунчпады и лаунчпулы;
- отличные предложения для стейкинга.
Из минусов респонденты отметили только один:
- обязательная верификация (KYC), которую, впрочем, россияне проходят без особых проблем.
3 место. MEXC
На вопрос, чем вообще платформа MEXC может быть лучше других лидеров рейтинга, знатоки криптобирж отвечали в один голос – нет комиссии за торговлю на споте, и совсем мизерные комиссии за торговлю на фьючерсах.
Ещё одна фишка MEXC – это собственный биржевой токен MX, для владельцев которого проводятся регулярные лаунчпады. Правда, входной порог достаточно высок – он равен 1000 MX, в долларах это порядка 3000. Для новичков на криптовалютном рынке – так себе предложение, а специалисты могут найти инструменты поинтереснее.
Из преимуществ MEXC:
- не нужна верификация KYC;
- нулевая комиссия на споте и минимальная на фьючерсах;
- регулярные лаунчпады для «своих».
Главный недостаток:
- нет Grid-ботов.
4 место. ОКХ
OKX – изначально подразделение китайской торговой платформы OKCoin, ныне крупная международная криптовалютная биржа, запустившая в 2017 году собственную P2P-платформу для торговли между пользователями без посредников.
Биржа может похвалиться следующими преимуществами:
- имеет высокий кредитный рычаг для маржинальной торговли – до 125-х;
- есть свой функциональный токен;
- позволяет работать без верификации;
- сравнительно невысокие комиссии.
Из недостатков:
- есть проблемы с русской локализацией;
- присутствуют трудности пополнения при помощи платёжных систем.
5 место. Bitget
Bitget – достаточно крупная сингапурская криптобиржа, начавшая свое функционирование в 2018 году. Биржа стала популярной среди всех трейдеров благодаря своим низким комиссиям.
Кроме того, биржа довольно успешно продвигает свой бренд за счёт правильного выбора амбассадора. Официальное лицо Bitget – один из лучших футболистов планеты Лионель Месси.
Достоинства Bitget:
- допуск к основному функционалу биржи без обязательного KYC;
- неплохой набор производных инструментов;
- достаточно надёжные протоколы безопасности;
- несложный русифицированный интерфейс, типовой торговый терминал.
- по тематике работы на Bitget практически невозможно найти обучающие материалы;
- на бирже нет прямой поддержки депонирования;
- отсутствует возможность вывода фиатных валют.
Подводя итоги работы, проведённой ребятами из команды CRYPTOBOTPRO LLC, можно отметить, что, несмотря на различные ограничения, у россиян, желающих работать с криптой, есть несколько вариантов отличных платформ для этого. В остальном выбор за пользователем!
Пока мировое криптовалютное сообщество сотрясается от новостей в сфере крипты и попыток её регулирования, ребята из компании CRYPTOBOTPRO LLC составили честный рейтинг бирж, на которых соотечественники из России могут реально работать. В составлении рейтинга участвовал лично основатель и генеральный директор CRYPTOBOTPRO LLC Алексей Мокров, один из успешных российских криптоинвесторов современности.
Рейтинг составлялся на основе обратной связи с россиянами, которые работают с криптой от трёх лет и дольше.
1 место. BingX
Относительно молодая, но очень перспективная биржа, о ней мы узнали в 2018 году. К слову, изначально платформа называлась Bingbon. Однако в 2021 году было принято решение сменить название на BingX.
Биржа охотно работает с инвесторами и трейдерами из России. Желающие заработать на копитрейдинге и grid-ботах найдут данную площадку весьма привлекательной.
Но главная фишка BingX – это возможность работы с инструментами американского фондового рынка, а также с валютой, золотом, нефтью и газом.
Несколько слов о достоинствах BingX:
- не требует верификации KYC;
- множество различных бонусов;
- доступ к американскому фондовому рынку и другим интересным инструментам.
Основной недостаток:
- предложения других бирж по стейкингу и другим инструментам, в целом, могут быть и поинтереснее.
2 место. ByBit
Отметим, что для инвестора в крипту любого уровня наиболее удобной и гибкой платформой для осуществления всех необходимых сделок с криптой является криптобиржа ByBit.
Главные преимущества:
- простой и эргономичный интерфейс, делающий работу с криптой понятней и проще;
- грамотная техподдержка, которая поможет решить любые трудности и проблемы;
- наличие крутых инструментов, таких как спотовые grid-боты, регулярные лаунчпады и лаунчпулы;
- отличные предложения для стейкинга.
Из минусов респонденты отметили только один:
- обязательная верификация (KYC), которую, впрочем, россияне проходят без особых проблем.
3 место. MEXC
На вопрос, чем вообще платформа MEXC может быть лучше других лидеров рейтинга, знатоки криптобирж отвечали в один голос – нет комиссии за торговлю на споте, и совсем мизерные комиссии за торговлю на фьючерсах.
Ещё одна фишка MEXC – это собственный биржевой токен MX, для владельцев которого проводятся регулярные лаунчпады. Правда, входной порог достаточно высок – он равен 1000 MX, в долларах это порядка 3000. Для новичков на криптовалютном рынке – так себе предложение, а специалисты могут найти инструменты поинтереснее.
Из преимуществ MEXC:
- не нужна верификация KYC;
- нулевая комиссия на споте и минимальная на фьючерсах;
- регулярные лаунчпады для «своих».
Главный недостаток:
- нет Grid-ботов.
4 место. ОКХ
OKX – изначально подразделение китайской торговой платформы OKCoin, ныне крупная международная криптовалютная биржа, запустившая в 2017 году собственную P2P-платформу для торговли между пользователями без посредников.
Биржа может похвалиться следующими преимуществами:
- имеет высокий кредитный рычаг для маржинальной торговли – до 125-х;
- есть свой функциональный токен;
- позволяет работать без верификации;
- сравнительно невысокие комиссии.
Из недостатков:
- есть проблемы с русской локализацией;
- присутствуют трудности пополнения при помощи платёжных систем.
5 место. Bitget
Bitget – достаточно крупная сингапурская криптобиржа, начавшая свое функционирование в 2018 году. Биржа стала популярной среди всех трейдеров благодаря своим низким комиссиям.
Кроме того, биржа довольно успешно продвигает свой бренд за счёт правильного выбора амбассадора. Официальное лицо Bitget – один из лучших футболистов планеты Лионель Месси.
Достоинства Bitget:
- допуск к основному функционалу биржи без обязательного KYC;
- неплохой набор производных инструментов;
- достаточно надёжные протоколы безопасности;
- несложный русифицированный интерфейс, типовой торговый терминал.
- по тематике работы на Bitget практически невозможно найти обучающие материалы;
- на бирже нет прямой поддержки депонирования;
- отсутствует возможность вывода фиатных валют.
Подводя итоги работы, проведённой ребятами из команды CRYPTOBOTPRO LLC, можно отметить, что, несмотря на различные ограничения, у россиян, желающих работать с криптой, есть несколько вариантов отличных платформ для этого. В остальном выбор за пользователем!