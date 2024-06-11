Какие криптобиржи наиболее удобны для россиян: плюсы и минусы

Экономика
11 июня 2024

Пока мировое криптовалютное сообщество сотрясается от новостей в сфере крипты и попыток её регулирования, ребята из компании CRYPTOBOTPRO LLC составили честный рейтинг бирж, на которых соотечественники из России могут реально работать. В составлении рейтинга участвовал лично основатель и генеральный директор CRYPTOBOTPRO LLC Алексей Мокров, один из успешных российских криптоинвесторов современности.

 Рейтинг составлялся на основе обратной связи с россиянами, которые работают с криптой от трёх лет и дольше.

1 место. BingX

Относительно молодая, но очень перспективная биржа, о ней мы узнали в 2018 году. К слову, изначально платформа называлась Bingbon. Однако в 2021 году было принято решение сменить название на BingX.

Биржа охотно работает с инвесторами и трейдерами из России. Желающие заработать на копитрейдинге и grid-ботах найдут данную площадку весьма привлекательной.

Но главная фишка BingX – это возможность работы с инструментами американского фондового рынка, а также с валютой, золотом, нефтью и газом.

Несколько слов о достоинствах BingX:

  • не требует верификации KYC;
  • множество различных бонусов;
  • доступ к американскому фондовому рынку и другим интересным инструментам.

Основной недостаток:

  • предложения других бирж по стейкингу и другим инструментам, в целом, могут быть и поинтереснее.

2 место. ByBit

Отметим, что для инвестора в крипту любого уровня наиболее удобной и гибкой платформой для осуществления всех необходимых сделок с криптой является криптобиржа ByBit.

Главные преимущества:

  • простой и эргономичный интерфейс, делающий работу с криптой понятней и проще;
  • грамотная техподдержка, которая поможет решить любые трудности и проблемы;
  • наличие крутых инструментов, таких как спотовые grid-боты, регулярные лаунчпады и лаунчпулы;
  • отличные предложения для стейкинга.

Из минусов респонденты отметили только один:

  • обязательная верификация (KYC), которую, впрочем, россияне проходят без особых проблем.

3 место. MEXC

На вопрос, чем вообще платформа MEXC может быть лучше других лидеров рейтинга, знатоки криптобирж отвечали в один голос – нет комиссии за торговлю на споте, и совсем мизерные комиссии за торговлю на фьючерсах.

Ещё одна фишка MEXC – это собственный биржевой токен MX, для владельцев которого проводятся регулярные лаунчпады. Правда, входной порог достаточно высок – он равен 1000 MX, в долларах это порядка 3000. Для новичков на криптовалютном рынке – так себе предложение, а специалисты могут найти инструменты поинтереснее.

Из преимуществ MEXC:

  • не нужна верификация KYC;
  • нулевая комиссия на споте и минимальная на фьючерсах;
  • регулярные лаунчпады для «своих».

Главный недостаток:

  • нет Grid-ботов.

4 место. ОКХ

OKX – изначально подразделение китайской торговой платформы OKCoin, ныне крупная международная криптовалютная биржа, запустившая в 2017 году собственную P2P-платформу для торговли между пользователями без посредников.

Биржа может похвалиться следующими преимуществами:

  • имеет высокий кредитный рычаг для маржинальной торговли – до 125-х;
  • есть свой функциональный токен;
  • позволяет работать без верификации;
  • сравнительно невысокие комиссии.

Из недостатков:

  • есть проблемы с русской локализацией;
  • присутствуют трудности пополнения при помощи платёжных систем.

5 место. Bitget

Bitget – достаточно крупная сингапурская криптобиржа, начавшая свое функционирование в 2018 году. Биржа стала популярной среди всех трейдеров благодаря своим низким комиссиям.

Кроме того, биржа довольно успешно продвигает свой бренд за счёт правильного выбора амбассадора. Официальное лицо Bitget – один из лучших футболистов планеты Лионель Месси.

Достоинства Bitget:

  • допуск к основному функционалу биржи без обязательного KYC;
  • неплохой набор производных инструментов;
  • достаточно надёжные протоколы безопасности;
  • несложный русифицированный интерфейс, типовой торговый терминал.

Недостатки:

  • по тематике работы на Bitget практически невозможно найти обучающие материалы;
  • на бирже нет прямой поддержки депонирования;
  • отсутствует возможность вывода фиатных валют.

Подводя итоги работы, проведённой ребятами из команды CRYPTOBOTPRO LLC, можно отметить, что, несмотря на различные ограничения, у россиян, желающих работать с криптой, есть несколько вариантов отличных платформ для этого. В остальном выбор за пользователем!

Пока мировое криптовалютное сообщество сотрясается от новостей в сфере крипты и попыток её регулирования, ребята из компании CRYPTOBOTPRO LLC составили честный рейтинг бирж, на которых соотечественники из России могут реально работать. В составлении рейтинга участвовал лично основатель и генеральный директор CRYPTOBOTPRO LLC Алексей Мокров, один из успешных российских криптоинвесторов современности.

 Рейтинг составлялся на основе обратной связи с россиянами, которые работают с криптой от трёх лет и дольше.

1 место. BingX

Относительно молодая, но очень перспективная биржа, о ней мы узнали в 2018 году. К слову, изначально платформа называлась Bingbon. Однако в 2021 году было принято решение сменить название на BingX.

Биржа охотно работает с инвесторами и трейдерами из России. Желающие заработать на копитрейдинге и grid-ботах найдут данную площадку весьма привлекательной.

Но главная фишка BingX – это возможность работы с инструментами американского фондового рынка, а также с валютой, золотом, нефтью и газом.

Несколько слов о достоинствах BingX:

  • не требует верификации KYC;
  • множество различных бонусов;
  • доступ к американскому фондовому рынку и другим интересным инструментам.

Основной недостаток:

  • предложения других бирж по стейкингу и другим инструментам, в целом, могут быть и поинтереснее.

2 место. ByBit

Отметим, что для инвестора в крипту любого уровня наиболее удобной и гибкой платформой для осуществления всех необходимых сделок с криптой является криптобиржа ByBit.

Главные преимущества:

  • простой и эргономичный интерфейс, делающий работу с криптой понятней и проще;
  • грамотная техподдержка, которая поможет решить любые трудности и проблемы;
  • наличие крутых инструментов, таких как спотовые grid-боты, регулярные лаунчпады и лаунчпулы;
  • отличные предложения для стейкинга.

Из минусов респонденты отметили только один:

  • обязательная верификация (KYC), которую, впрочем, россияне проходят без особых проблем.

3 место. MEXC

На вопрос, чем вообще платформа MEXC может быть лучше других лидеров рейтинга, знатоки криптобирж отвечали в один голос – нет комиссии за торговлю на споте, и совсем мизерные комиссии за торговлю на фьючерсах.

Ещё одна фишка MEXC – это собственный биржевой токен MX, для владельцев которого проводятся регулярные лаунчпады. Правда, входной порог достаточно высок – он равен 1000 MX, в долларах это порядка 3000. Для новичков на криптовалютном рынке – так себе предложение, а специалисты могут найти инструменты поинтереснее.

Из преимуществ MEXC:

  • не нужна верификация KYC;
  • нулевая комиссия на споте и минимальная на фьючерсах;
  • регулярные лаунчпады для «своих».

Главный недостаток:

  • нет Grid-ботов.

4 место. ОКХ

OKX – изначально подразделение китайской торговой платформы OKCoin, ныне крупная международная криптовалютная биржа, запустившая в 2017 году собственную P2P-платформу для торговли между пользователями без посредников.

Биржа может похвалиться следующими преимуществами:

  • имеет высокий кредитный рычаг для маржинальной торговли – до 125-х;
  • есть свой функциональный токен;
  • позволяет работать без верификации;
  • сравнительно невысокие комиссии.

Из недостатков:

  • есть проблемы с русской локализацией;
  • присутствуют трудности пополнения при помощи платёжных систем.

5 место. Bitget

Bitget – достаточно крупная сингапурская криптобиржа, начавшая свое функционирование в 2018 году. Биржа стала популярной среди всех трейдеров благодаря своим низким комиссиям.

Кроме того, биржа довольно успешно продвигает свой бренд за счёт правильного выбора амбассадора. Официальное лицо Bitget – один из лучших футболистов планеты Лионель Месси.

Достоинства Bitget:

  • допуск к основному функционалу биржи без обязательного KYC;
  • неплохой набор производных инструментов;
  • достаточно надёжные протоколы безопасности;
  • несложный русифицированный интерфейс, типовой торговый терминал.

Недостатки:

  • по тематике работы на Bitget практически невозможно найти обучающие материалы;
  • на бирже нет прямой поддержки депонирования;
  • отсутствует возможность вывода фиатных валют.

Подводя итоги работы, проведённой ребятами из команды CRYPTOBOTPRO LLC, можно отметить, что, несмотря на различные ограничения, у россиян, желающих работать с криптой, есть несколько вариантов отличных платформ для этого. В остальном выбор за пользователем!

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