Какие преимущества есть у залогового кредита

Кредит, в котором недвижимость выступает залогом, — решение заемщиков, имеющих на руках плохую кредитную историю, большое количество долгов или отсутствие официального трудоустройства. Получить его проще, так как заемщик не просто берет кредит, но и оставляет в качестве залога недвижимость, стоимость которой обычно больше, чем заем. Гарантией банка будет возможность продать недвижимость, если заемщик не сможет вовремя выплатить долги, однако это происходит в редких случаях.

Условия оформления

После подписания договора недвижимость становится залогом банка, и заемщик продолжает ей пользоваться с некоторыми ограничениями. Например, сдавать помещение в аренду можно только с согласия банка, продавать его, дарить, проводить перепланировку нельзя до снятия залога.

Кредит одобряют, если объект соответствует следующим требованиям:

не находится в аварийном состоянии;

не превышает более 70% износа;

не стоит на учете по капитальному ремонту;

не находится в числе домов на реновацию;

материал стен не состоит из дерева.

Помимо этого, существует ряд ограничений, не позволяющий квартире или таунхаусу стать залогом:

объект находится на стадии строительства;

несовершеннолетний имеет здесь долю, и это его единственное жилье;

заемщик имеет серьезные проблемы со здоровьем;

существуют большие долги за коммунальные услуги.

Все показатели берет в расчет страховая компания, учитывая состояние объекта недвижимости и надежность заемщика.

Преимущества залогового кредита

Такой тип кредитования отличается от обычного потребительского кредита несколькими моментами:

Более низкой процентной ставкой одновременно с увеличенным сроком выплаты. Люди могут отдавать более половины дохода на погашение долгов из-за срочности выплат. Кредит под залог недвижимости могут дать на срок до 30 лет, что обеспечивает возможность постепенной раздачи долгов.

Возможностью получения денежных средств даже при плохой кредитной истории.

Одобрением даже без справки о доходах. Единственное условие: даже без официального трудоустройства доход заемщика должен быть предсказуемым.

Кредит можно получить даже под залог чужой недвижимости с согласия ее владельца. Владелец недвижимости становится залогодателем, с которым заключается договор ипотеки, а заемщик переходит в статус созаемщика, отвечающего за выплаты по кредиту.

Чтобы понять, когда необходимо брать кредит под залог недвижимости, нужно посчитать долговую нагрузку — процент дохода с вычетом кредитных выплат. Если этот показатель более 50%, имеет смысл взять залоговый кредит. Он позволит расплатиться с уже имеющимися долгами и подобрать оптимальную ставку для последующих выплат. Это значительно снизит долговую нагрузку. Подробнее с предложениями и условиями кредита знакомит сервис Mainfin.ru – https://mainfin.ru/credits/kredit-pod-zalog-kvartiry.