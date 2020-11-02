Какие преимущества есть у залогового кредита

Новости
2 ноября 2020

Кредит, в котором недвижимость выступает залогом, — решение заемщиков, имеющих на руках плохую кредитную историю, большое количество долгов или отсутствие официального трудоустройства. Получить его проще, так как заемщик не просто берет кредит, но и оставляет в качестве залога недвижимость, стоимость которой обычно больше, чем заем. Гарантией банка будет возможность продать недвижимость, если заемщик не сможет вовремя выплатить долги, однако это происходит в редких случаях.

Условия оформления

После подписания договора недвижимость становится залогом банка, и заемщик продолжает ей пользоваться с некоторыми ограничениями. Например, сдавать помещение в аренду можно только с согласия банка, продавать его, дарить, проводить перепланировку нельзя до снятия залога. 

Кредит одобряют, если объект соответствует следующим требованиям:

  • не находится в аварийном состоянии;
  • не превышает более 70% износа;
  • не стоит на учете по капитальному ремонту;
  • не находится в числе домов на реновацию;
  • материал стен не состоит из дерева.

Помимо этого, существует ряд ограничений, не позволяющий квартире или таунхаусу стать залогом:

  • объект находится на стадии строительства;
  • несовершеннолетний имеет здесь долю, и это его единственное жилье;
  • заемщик имеет серьезные проблемы со здоровьем;
  • существуют большие долги за коммунальные услуги.

Все показатели берет в расчет страховая компания, учитывая состояние объекта недвижимости и надежность заемщика.

Преимущества залогового кредита

Такой тип кредитования отличается от обычного потребительского кредита несколькими моментами:

  • Более низкой процентной ставкой одновременно с увеличенным сроком выплаты. Люди могут отдавать более половины дохода на погашение долгов из-за срочности выплат. Кредит под залог недвижимости могут дать на срок до 30 лет, что обеспечивает возможность постепенной раздачи долгов.
  • Возможностью получения денежных средств даже при плохой кредитной истории.
  • Одобрением даже без справки о доходах. Единственное условие: даже без официального трудоустройства доход заемщика должен быть предсказуемым.
  • Кредит можно получить даже под залог чужой недвижимости с согласия ее владельца. Владелец недвижимости становится залогодателем, с которым заключается договор ипотеки, а заемщик переходит в статус созаемщика, отвечающего за выплаты по кредиту.

Чтобы понять, когда необходимо брать кредит под залог недвижимости, нужно посчитать долговую нагрузку — процент дохода с вычетом кредитных выплат. Если этот показатель более 50%, имеет смысл взять залоговый кредит. Он позволит расплатиться с уже имеющимися долгами и подобрать оптимальную ставку для последующих выплат. Это значительно снизит долговую нагрузку. Подробнее с предложениями и условиями кредита знакомит сервис Mainfin.ru – https://mainfin.ru/credits/kredit-pod-zalog-kvartiry.

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