Каких успехов достигли ученики детских школ искусств в 2022 году

Сегодня в столичных школах искусств преподают музыку, живопись, хореографию — всего больше 40 дисциплин.

Воспитанники столичных детских школ искусств в 2022 году приняли участие более чем в пяти тысячах конкурсов и фестивалей разного уровня. Как рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, ребята получили свыше 25 тысяч международных, всероссийских и региональных наград. Кроме того, творческие учреждения провели для горожан около 13 тысяч концертов, представлений, выставок и мастер-классов.

«Даже для самых способных ребят нужно создать условия, чтобы они могли раскрыть свой талант. Москва поддерживает высокий стандарт обучения на протяжении десятилетий. Сегодня в столичных школах искусств преподают музыку, живопись, хореографию — всего больше 40 дисциплин. Дети занимаются в хорошо оборудованных залах и студиях. Само за себя говорит мастерство педагогов — в прошлом году юные москвичи получили свыше 25 тысяч наград. Причем их выступления можно увидеть не только на профессиональных конкурсах, но и на городских площадках, например в парках. За год у нас прошло около 13 тысяч таких мероприятий», — отметила Наталья Сергунина.

Она добавила, что число детских школ и колледжей искусств в Москве превышает 150. В 2022 году в ряде учреждений появились новые направления — звукорежиссура, веб-дизайн, анимация и другие.

Увидеть выступления детей и подростков все желающие могут на городских мероприятиях. Так, 1 июня прошлого года в парке «Зарядье» проходил Большой фестиваль школ искусств, который посетили 50 тысяч человек. Событие объединило 1,8 тысячи юных талантов — коллективов, солистов, лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Они представили свою программу наравне со знаменитыми артистами. Онлайн-трансляции тогда посмотрели примерно полмиллиона зрителей.

В течение всего года в столице продолжалось развитие творческих школ в рамках масштабной программы Мэра Москвы «Искусство — детям». В 2022-м после модернизации открылось несколько учреждений, в частности детская музыкальная школа № 4 и детская школа искусств имени Александра Алябьева. Там сделали капитальный ремонт, привели в порядок все помещения и прилегающую территорию, закупили новую мебель и музыкальные инструменты. Кроме того, началось строительство зданий для двух образовательных учреждений в Троицком и Новомосковском административных округах столицы (ТиНАО) — детской школы искусств города Московского и Михайлово-Ярцевской детской школы искусств.

Проект «Искусство — детям» действует в Москве с 2018 года. Благодаря ему в творческих школах развиваются существующие и открываются новые востребованные направления подготовки (электронная музыка, фотоискусство, компьютерная графика и другие). Сейчас завершен комплексный текущий ремонт 130 зданий и капитальный ремонт еще 29. Приобретено 38 тысяч комплектов мебели и почти 13 тысяч новых инструментов.