Какой автомобиль стоит предпочесть – лучшие модели представляет КЛЮЧАВТО

Весна не за горами, а значит – романтика, любовь и свидания… которые начинаются с автомобиля!

Беспроигрышный вариант на все времена

Хотите удивить девушку – приезжайте на первое свидание на «Мерседес-Бенц», причем в данном случае его класс имеет меньшее значение, чем бренд. А все потому, что непревзойденное качество и внимание к деталям производителя расставят правильные акценты в вашем рандеву.

Если вы счастливый обладатель А-класса, это сразу скажет о вашем характере – молодом, дерзком, готовом на приключения. B-класс выдаст в вас заботливого и практичного автовладельца. С любимым авто С-класса, возможно, ваши ставки сразу вырастут – не упускайте возможность! Ну, а E- и S-классы, безусловно, добавят уверенности! А она вам точно нужна!

Спортивный характер

Свидание на горнолыжном курорте? Автопутешествие по бескрайним российским дорогам? Здесь важны надежность и вместительность: лыжи, сноуборд, коньки в придачу, а весной уже и велосипеды. Пора обратиться к японским производителям кроссоверов: неизменная классика – Mitsubishi Outlander, которая на протяжении десяти лет занимает уверенные позиции на автомобильном рынке и уже представлена в России в обновленном варианте.

Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска обладает увеличенным багажником – объём до 1754 л. Задние сидения складываются, образуя дополнительное место. Экстерьер автомобиля также стал более привлекательным благодаря усовершенствованной решетке радиатора, дизайну фар и колесных дисков.

Для романтического ужина за городом

Автомобили китайских производителей продолжают свою экспансию. В этом году ожидается сразу несколько премьер из Поднебесной. Однако производители стремятся усовершенствовать автомобили мощными моторами, что, безусловно, отражается на цене. В сегменте бюджетных вариантов будет представлен кроссовер Atlas Pro от Geely с полным приводом и ожидаемой ценой до 2 млн рублей.

Полноприводная версия Geely Atlas Pro – с мотором 1,5 л, в котором есть технология mild-hybrid. Автомобиль эффективно распределяет крутящий момент благодаря чему отлично себя показывает на бездорожье.

Колесить по ночному городу

Немецкие производители представят в 2022 году обновленный седан Audi A8, который приобретет еще более привлекательные интерьер и экстерьер при прежних технических характеристиках. Автомобиль будет оснащен увеличенной решеткой радиатора, 20-ти дюймовыми литыми колесами (в премиум комплектации), хромированными молдингами, а также светодиодными передними фарами Digital Matrix. А задние фары с технологией OLED, которые загораются при приближении автомобиля сзади, помогут избежать аварии при движении в пробках.

Интерьер салона в первую очередь обновился для пассажиров задних сидений. Теперь там дополнительные дисплеи, раскладывающийся подлокотник (дополнительная опция). Впрочем, и для водителя автомобиль покажется вполне комфортабельным.На свидание всей семьей

Обновленный Nissan Pathfinder подойдет семейным парам с детьми для поездок по различным дорогам. В новой версии «японца» представлена инновационная система автономного вождения ProPILOT – помощь при рулении и интеллектуальный круиз-контроль, который прекрасно показывает себя как в условиях городского трафика, так и на загородных трассах.

Автомобиль обладает возможностью трансформации салона и будет представлен в 2-х версиях: 7 или 8 мест. Какую бы версию вы ни выбрали – тесно не будет.

«КЛЮЧАВТО» – один из крупнейших автомобильных холдингов России