Какой должна быть правильная городская среда для детей и родителей?

25 апреля на площадке Три Вокзала.Депо собрались эксперты по проектированию, предприниматели, дизайнеры и архитекторы, чтобы обменяться мнениями о развитии детско-родительской среды в столице. Организатором конференции выступил урбан-проект «а если с детьми?», а главным спонсором — финансовый институт развития жилищного строительства ДОМ.РФ.

Спонсором мероприятия также выступила девелоперская компания MR Group.

Программа и спикеры

Программа состояла из деловой части на сцене, панельных дискуссий с ведущими экспертами, исследовательского стола с представителями профессионалов сферы городского развития, а также нетворкинга для спикеров конференции и гостей.

Темы, которые обсудили участники:

Что может делать бизнес для создания доступного для детей и родителей города.

Как детская инфраструктура может привлекать новую группу клиентов и влиять на облик и общее восприятие города.

Что такое соучаствующее проектирование, и как его интегрировать в бизнес?

Какие существуют пробелы в коммуникации между стейкхолдерами процессов формирования дружелюбной среды, в чем можно искать компромиссы и в какие стороны смотреть в качестве векторов развития.

Итоги конференции

Несмотря на первый опыт проекта при проведении мероприятий такого масштаба, организаторы и участники остались довольны результатом и достигнутыми договоренностями.

Была создана площадка для диалога.

Привлекли внимание к теме развития детско-родительской среды.

Обменялись опытом развития кидс френдли-среды.

Обменялись контактами среди профессионалов в области городских проектов, урбанистики, предпринимателей, представителей общественных пространств, музеев.

Восполнили существующие пробелы в коммуникации сторон.

Цитата генерального спонсора:

«Мы в ДОМ.PФ видим растущий интерес со стороны бизнес-сообщества к формированию дружелюбной к детям среды. Предприниматели начинают внимательнее относиться к запросам семей при создании общественных и городских пространств, задумываться о дизайне, качестве материалов, удобстве игровых зон и детских площадок. Бизнес начинает осознавать, что у детей есть свои требования к городу. Важно работать над этим, ведь удобный открытый город учит ребенка самостоятельности, что в дальнейшем поможет ему быстрее найти свое место в обществе. Главное, что нужно для решения этих проблем, — системный подход, благодаря которому возможно было бы объединить усилия всех сторон для создания более благоприятной детской среды в регионах. Сегодняшняя конференция позволила определить важные условия для формирования такой среды, и мы как Институт развития обязательно учтем их в своей работе над мастер-планами и дизайн-проектами», — отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

На открытии мероприятия также выступила Татьяна Параева, заместитель генерального директора по социально-образовательной инфраструктуре MR Group, которая отметила: «Компания MR Group на протяжении многих лет активно работает над созданием полноценной и насыщенной инфраструктуры в своих жилых комплексах. Все чаще жители таких мегаполисов, как Москва, хотят иметь во дворе свою уменьшенную версию высококлассного полноценного городского пространства.

Мы убеждены, что правильная городская среда должна быть не только удобной для взрослых, но и доброжелательной к детям».

Цитата основательницы проекта «А если с детьми?» Анастасии Славской:

«Тренды детских пространств не статичны, нет жестких правил в том, каким именно образом необходимо взаимодействовать с родительской и детской аудиторией, здесь есть огромное поле для креатива, НО важно вовлекать их в эти процессы, давая почувствовать важность и причастность. Дети — уже часть активного города. Они полноценные пользователи городских пространств, и это следует учитывать как бизнесам, так и общественным пространствам разных типов».