Календарь Облачного Р7-Офиса приведен в пример авторами Startpack

Популярный сервис в качестве иллюстрации к материалу привел календарь Облачного Р7-Офиса.

Авторы Startpack назвали 6 причин, почему стоит записывать дела в календарь. В их числе — сохранение важной информации в одном месте, постановка задач прямо из календаря, возможность настроить интеграцию с CRM, создание разных календарей для разных задач, импорт из других календарей и доступность из мобильного приложения.

В качестве сервиса, который имеет все вышеперечисленные возможности, был назван календарь Облачного Р7-Офиса. Решение имеет возможность постановки задач прямо из календаря, настроенную интеграцию с CRM, возможность создания нескольких календарей, импорта из других календарей и мобильную версию.