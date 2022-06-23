Календарь Облачного Р7-Офиса приведен в пример авторами Startpack

Общество
23 июня 2022

Популярный сервис в качестве иллюстрации к материалу привел календарь Облачного Р7-Офиса.  

Авторы Startpack назвали 6 причин, почему стоит записывать дела в календарь. В их числе — сохранение важной информации в одном месте, постановка задач прямо из календаря, возможность настроить интеграцию с CRM, создание разных календарей для разных задач, импорт из других календарей и доступность из мобильного приложения.

В качестве сервиса, который имеет все вышеперечисленные возможности, был назван календарь Облачного Р7-Офиса. Решение имеет возможность постановки задач прямо из календаря, настроенную интеграцию с CRM, возможность создания нескольких календарей, импорта из других календарей и мобильную версию.

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