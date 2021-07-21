Калининградцы попросили Антона Алиханова защитить древнюю башню

Калининград бурно обсуждает интересное археологическое открытие. Так, в ходе подготовительных работ, предшествующих возведению моста через Новую Преголю, строители обнаружили фундамент одной из башен фортификационного сооружения, защищающего много веков назад старый Кенигсберг. Этот островной район назывался Кнайпхоф, он обладал правами автономного города, имел свой колокол, защитную городскую стену и даже герб. Важность события заключается в том, что ученые считали утерянным этот объект еще два века назад.

Средневековая кладка башен у острова Канта представляет огромный интерес для ученых, которые изучают древнюю историю Калининграда. Учитывая археологическую практику, подобные руины могут иметь не только краеведческую, но и историческую ценность, поскольку очень часто в них обнаруживаются уникальные артефакты.

В связи с этим, неравнодушные жители города, осмотревшие место будущих раскопок, выразили уверенность, что предупредить уничтожение важного исторического памятника и приостановить строительные работы крупного инфраструктурного объекта возможно только при личном вмешательстве губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Тем более, разрушение подобных исторических объектов карается законом, в соответствии со статьей 243 УК РФ.