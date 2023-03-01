КАМА FLAME M/T предназначены для движения в условиях тяжелого бездорожья

Общество
1 марта 2023

На производственных мощностях KAMA TYRES стартовало производство легковых шин повышенной проходимости КАМА FLAME M/T в типоразмере 225/75R16. Шина имеет маркировку 108Q (индекс нагрузки – 1000 кг, индекс скорости – 160 км/ч). Новинка стала первой моделью в ассортименте линейки КАМА FLAME M/T. Всего планируется освоение еще 6 типоразмеров с посадочным диаметром 15 и 16 дюймов.

«Офф-роудные КАМА FLAME M/T оснащены агрессивным глубоким рисунком протектора и предназначены для движения в условиях тяжелого бездорожья, каменистой местности, глубокого снега и прочих сложных условий. Резиновая смесь протектора имеет повышенные прочностные характеристики и разработана с учетом специфики эксплуатации. Стоит отметить, что КАМА FLAME M/T подойдут для круглогодичной езды: могут использоваться от -45 до +55 градусов Цельсия, имеют маркировку M+S, POR», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Особенности конструкции КАМА FLAME M/T

Опорная площадь элементов рисунка КАМА FLAME M/T создает оптимально насыщенное пятно контакта шины с дорожным покрытием для эксплуатации на твердых покрытиях, высокой степени проходимости в условиях тяжелого бездорожья и самоочищаемости рисунка от грязи и снега. 

Ступенчатое построение элементов рисунка создает дополнительные грани блоков для повышения сцепных свойств шины в условиях бездорожья.

Боковые элементы рисунка протектора создают дополнительное зацепление в условиях тяжелого бездорожья. Эффективность повышается при снижении уровня внутреннего давления в шине.

Ребра жесткости рисунка протектора для повышения монолитности блоков при эксплуатации и стойкости к появлению надрывов, сколов и трещин при движении по каменистой или гравийной поверхности. 

Ламели блоков протектора создают дополнительные грани сцепления с дорожной поверхностью для обеспечения характеристик разгона и торможения на твердом дорожном покрытии и обеспечивают отвод тепла из блоков при длительном движении.

Дополнительные элементы рисунка протектора обеспечивают эффективное сопротивление застреванию крупных камней и щебня при движении по каменистой поверхности.

Массивные блоки в сочетании с оптимально подобранной резиновой смесью протектора обеспечивают высокую стойкость к разрушению элементов рисунка протектора на твердом покрытии и в условиях бездорожья.

Массивные декоративные элементы оформления боковины для повышения стойкости к порезам и трещинам при движении в условиях бездорожья.

Надежная и безопасная посадка КАМА FLAME M/T при движении на сниженном давлении в условиях бездорожья гарантируется специальной методикой оценки уровня натяжения шины на ободе.

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