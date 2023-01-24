KAMA TYRES поставил шины с индивидуальным дизайном для «Мострансавто»

Общество
24 января 2023

Перевозчик, осуществляющий пассажирские перевозки в Москве, Московской области и соседних регионах, получил брендированные шины для комплектации автобусов большого и среднего классов производства KAMA TYRES. На внешней боковине всех шин размещены логотип и наименование автопредприятия.

Всепозиционные ЦМК шины КАМА NU 301 с универсальным рисунком протектора разработаны KAMA TYRES для грузового и коммерческого транспорта различной грузоподъемности, используемого преимущественно для перевозок в городских условиях.

Приспособленность к работе с большими нагрузками обеспечивается оптимальным профилем шины и цельнометаллокордной конструкцией. Улучшенная устойчивость при движении и сниженное сопротивление качению достигаются благодаря оптимизированному пятиреберному симметричному ненаправленному рисунку протектора. Отличные тягово-сцепные характеристики как на сухом, так и мокром или скользком асфальте обеспечиваются острыми кромками сцепления, сформированными большим количеством протекторных блоков в центральной части. Противостояние эффекту аквапланирования происходит за счет большой глубины протектора и проработанной дренажной системы. За стойкость к агрессивному внешнему воздействию и повреждениям отвечают армированные боковины шины.

ЦМК шины КАМА имеют увеличенный срок эксплуатации до 700 тысяч км за счет возможности двукратного восстановления и донарезки протектора.

АО «Мострансавто» – один из стратегических партнеров KAMA TYRES. Столичное предприятие получает нижнекамские шины с индивидуальным дизайном с 2020 года.

Предприятия шинного комплекса KAMA TYRES обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

GWM представила на автосалоне в Гуанчжоу модели автомобилей на новых источниках энергии

Москва

Торговля, общепит, логистика: какими услугами портала mos.ru пользуются столичные предприниматели

Общество

Забота о зрителях от театра кукол “Карабаz” в Ульяновске

Общество

Компания SearchBlox отмечена в Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022 