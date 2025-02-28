KAMA TYRES принял участие в международной выставке EURASIA EXPO в Иране

Шинный комплекс KAMA TYRES представил свою продукцию на III международной выставке EURASIA EXPO, которая проходила в Центральном международном выставочном комплексе Тегерана (Иран) с 21 по 24 февраля 2025 года. Участие в мероприятии является важным шагом в развитии международного сотрудничества и укреплении позиций компании на рынках Ближнего Востока.



Выставка EURASIA EXPO собрала крупнейших производителей и поставщиков автомобильных комплектующих, а также представителей транспортной и логистической отрасли. Участие KAMA TYRES в этом мероприятии демонстрирует готовность компании к расширению присутствия на рынках Ближнего Востока, а также к укреплению деловых связей с партнерами и дистрибьюторами в регионе.



В качестве выставочных экспонатов были представлены именно грузовые и индустриальные шины, исходя из особенностей рынка Ирана и стран Ближнего Востока. Так, данный регион отличается высокой долей коммерческого транспорта и развитием индустриального и строительного сектора. В условиях развивающейся экономики Иран делает ставку на расширение логистики, строительства и инфраструктурных проектов, где надежные грузовые шины являются критически важными. Помимо этого, для региона характерен сложный климат с высокими температурами и резкими перепадами погоды - в таких условиях грузовые шины должны отличаться износостойкостью, надежностью и термоустойчивостью.



"Рынок Ирана и Ближнего Востока является стратегически важным для KAMA TYRES. Мы наблюдаем высокий интерес к надежным и износостойким шинам для коммерческого транспорта, а также растущий спрос на инновационные шинные решения. Участие в "ЕВРАЗИЯ ЭКСПО 2025" - это возможность не только представить нашу продукцию профессиональному сообществу, но и наладить новые партнерские связи, способствующие развитию экспортного направления KAMA TYRES. Мы уверены, что наши шины, разработанные с учетом современных технологических стандартов, будут востребованы среди клиентов и перевозчиков в регионе", - рассказал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома "Кама".