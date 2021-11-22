KAMA TYRES стал призером окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года»

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES стал одним из призеров окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года» в Приволжском федеральном округе. Конкурсная комиссия присудила ООО «Торговый дом «Кама» третье место в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «крупный бизнес».

Торговый дом «Кама» является официальным дистрибьютором продукции Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, одного из крупнейших российских шинных производителей. За рубежом компанию представляют более 90 контрагентов и действуют 17 сертифицированных торгово-сервисных центров «T&S».

География поставок продукции KAMA TYRES насчитывает 43 страны (13 стран ближнего и 30 стран дальнего зарубежья). В 2020 году было освоено 3 новых рынка сбыта: Австрия, Панама, Сингапур.

«Укрепление позиций на мировом рынке – один из приоритетных векторов развития KAMA TYRES. Расширение шинного производства за пределами России отвечает нашим целям по наращиванию объемов продаж на экспорт. Так, в 2021 году в Казахстане стартовало строительство завода по производству автомобильных шин KamaTyresKZ – совместного предприятия Группы «Татнефть», в которую входит KAMA TYRES, и компании «Аллюр». На предприятии будут выпускаться высококачественные легковые, легкогрузовые и грузовые шины ЦМК. Продукция будет поставляться как в Россию, так и в страны Центральной Азии», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Всероссийский конкурс «Экспортер года» проводится среди крупных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/