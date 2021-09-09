Капитальный ремонт кровли в селах Башкирии проведут с использованием хризотилцементного шифера

Новости
9 сентября 2021

Более 100 млн рублей выделит правительство Башкирии на капитальный ремонт зданий в сельской местности. В 28 муниципальных образованиях будет использована продукция местного шиферного предприятия для ремонта крыш. Гендиректор НОФ «Региональный оператор Башкирии» Павел Сафонов отметил, что ремонт кровли с применением шифера обходится дешевле на 30% профилированного листа.

Россия является мировым лидером по объемам добычи хризотилового волокна и производства различных продуктов на его основе. Хризотилцементный шифер получил на российском рынке статус «народного» строительного материала. Его главные преимущества – доступность и приемлемая цена, простота в монтаже, длительность эксплуатации (свыше 30 лет) и целый ряд уникальных свойств, главное из которых – безопасность. Шифер из хризотилового волокна, как и другие материалы (фасадные плиты, сайдинг, теплоизоляция), не горит при любой температуре, устойчив к неблагоприятным проявлениям погодных условий и механическим воздействиям, является естественным шумоизоляционным материалом, плохо проводит тепло.

Использование хризотилцементного шифера позволяет закрыть потребности в ремонте большого количества домов в короткие сроки.

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