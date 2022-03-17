Капремонт и хризотил: безопасность и долговечность для многоквартирных домов

Реализация программ капитального ремонта в условиях роста цен на строительные материалы диктует подрядчикам необходимость адаптироваться к изменчивым условиям рынка. Сегодня, когда ряд решений может оказаться не только неоправданно дорогим, но и вовсе недоступным, отечественная индустрия наращивает объемы производства долговечных и доступных продуктов – речь идет о хризотилцементной продукции. Начиная с 2020 года все больше регионов на уровне руководства профильных ведомств субъектов включают в рекомендации для подрядчиков использование хризотилцемента. Это шифер, фасадные плиты, напорные и безнапорные трубы, сайдинг, плоский лист, огнеупорный картон и многое другое. Курская, Липецкая, Нижегородская области, Великий Новгород и город Большой Камень в Приморье, Оренбургская, Свердловская области и другие российские регионы начали активно продвигать использование хризотилцементной продукции для программ капитального ремонта.

Почему? Во-первых, хризотилцемент универсален для любого климата и нагрузок. Он устойчив к механическим нагрузкам, прямому воздействию солнечных лучей, отлично справляется с повышенной влажностью и перепадами температур. Тот же хризотилцементный лист выдерживает диапазон от -70 до +70°С, что означает его эффективное использование и в центральной России, и в степных, арктических, тропических и любых других климатических условиях. При этом средний срок службы хризотилцементной кровли составляет около 30 лет, а при грамотном использовании может быть увеличен втрое. Она плохо проводит тепло (именно поэтому хризотилцементные трубы не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, а их теплопотери ниже чем у синтетических аналогов), не проводит электричество. Облицованный хризотилцементными фасадами дом обладает повышенной энергоэффективностью, ведь зимой он плохо пропускает тепло изнутри, а летом – снаружи, сохраняя прохладу.

Во-вторых, благодаря своему составу, хризотилцементная продукция обладает высоким уровнем безопасности. Хризотиловое волокно не горит при любых обстоятельствах, что означает – не загорятся хризотилцементные крыша и стены дома. Тем временем, внешнее возгорание представляет собой один из самых опасных видов пожара, особенно для многоквартирного дома. Если огонь занялся снаружи, пожарные не имеют доступа к помещениям для спасения людей, а само пламя нельзя лишить доступа к кислороду. Часто именно такие пожары приводят к жертвам, и потому защита от них очень важна.

Наконец, вся хризотилцементная продукция доступна на отечественном рынке. В России работает достаточное количество производств, чтобы обеспечить продукцией все регионы нашей страны. Это означает бесперебойные поставки надежных и долговечных материалов. Что же до стоимости, то хризотилцемент всегда был доступнее своих синтетических аналогов, а по совокупности своих полезных качеств просто не имеет аналогов. Для программ капитального ремонта сегодня он служит надежной базой, позволяющей решить задачи в любом месте и в любое время.