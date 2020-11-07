Капсулы Ляньхуа Цинвэнь допущены к продажам в России

Согласно сообщению компании Yiling pharmaceutical (002603.SZ), компания недавно получила регистрационное свидетельство биологически активных добавок (БАД), одобренное и выданное Уполномоченным органом государства — члена Евразийского экономического союза, который одобрил капсулы Ляньхуа Цинвэнь в аспекте удовлетворения требований российских БАДов и возможности продажи через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.

Ляньхуа Цинвэнь является ведущим продуктом Yiling Pharmaceutical Co., Ltd., в основном используется для лечения простуды, гриппа и новых заболеваний, связанных с пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса. В апреле 2020 года, Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило капсулы / таблетки Ляньхуа Цинвэнь на основе оригинальных утвержденных показаний для новых показаний к применению «при облегченной и обычной форме пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса» .

Отчет за третий квартал 2020 года, опубликованный компанией Yiling Pharmaceutical вечером 26 октября, показал, что Yiling Pharmaceutical достигла общего операционного дохода в 6,447 млрд. юаней за первые три квартала, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, годовой рост составил 48,31%. Одной из движущих сил роста производительности является рост продаж капсул Ляньхуа Цинвэнь. Во время вспышки эпидемии, Ляньхуа Цинвэнь рекомендованы в более 20 местных планов диагностики и лечения новой коронавирусной пневмонии в стране. Это один из эффективных препаратов «трех препаратов и трех рецептов», проверенных китайской медициной для лечения новой коронавирусной пневмонии.

При совместном участии в исследовании академика Чжун Наньшань, академика Ли Ланьцзюань и академика Чжан Боли Китайской академии инженерных наук, а также 23 больниц по лечению коронавирусной пневмонии, результаты клинических исследований большой выборки образцов, опубликованные в Европейском журнале «Phytomedicine» от мая текущего года, показали, что капсулы Ляньхуа Цинвэнь могут значительно повысить скорость улучшения клинических симптомов, таких как воспаление, лихорадка, усталость, кашель при коронавирусе и т. д., а также значительно улучшают патологические изменения визуализации легких, сокращают продолжительность симптомов и улучшают процент выздоровления.

В то же время капсулы Ляньхуа Цинвэнь продолжили расширять свой глобальный рынок, получив разрешение на листинг почти в 20 странах и регионах, таких как Канада, Мозамбик, Румыния, Таиланд, Эквадор, Сингапур и Филиппины.