Kavalan возвращается на Whisky Live Paris, открывая Франции эксклюзивные сорта виски

Ведущее предприятие по производству виски на Тайване сообщило о продолжении своего участия в выставке Whisky Live Paris в этом году (21 – 23 октября), вернувшись на нее в 2021 году после годового отсутствия, связанного с пандемией.

В этом году у гостей будет эксклюзивная возможность распробовать в нашем павильоне сорта виски, специально подобранные для искушенного рынка Франции.

Г-жа Аврона Чанг (Aurora Chang), региональный менеджер компании Kavalan, выразила энтузиазм по поводу возрождения французского рынка на фоне возобновления социальных мероприятий и общения, работы ресторанов и баров.

«На протяжении всей пандемии компания Kavalan стратегически наращивала продажи за счет подходящих для коктейлей сортов, таких как серия Kavalan Distillery Select. Кроме того, премиальные сорта виски бочковой крепости Solist восполнили перебои поставок на рынке виски в Японии. Приближаясь к завершению строительства нашего третьего склада созревания виски, который отражает нашу приверженность качеству и расширению, компания Kavalan с готовностью и оптимизмом встречает рост глобального спроса».

В этом году павильон компании Kavalan выделяется притягательным центральным элементом композиции, который воплощает в себе отличительный характер бренда, украшенным яркими розовыми орхидеями. Дощатая стена с мотивами окон Тайваня в сочетании с пышной зеленью крыши, отражающей природную красоту уезда Илань, дополняется изысканной деревянной отделкой — и все это символизирует качество дубовых бочек Kavalan.

Г-н Дидье Горбанзадех (Didier Ghorbanzadeh), глобальный амбассадор дистрибьютора Kavalan в Европе, компании La Maison du Whisky (LMDW), заверяет, что компания Kavalan не жалеет усилий, мастерски создавая односолодовый виски мирового класса, который уверенно соперничает с продукцией самых знаменитых заводов по производству виски.

«Пробуя виски Kavalan в первый раз, ощущается неожиданная зрелость, несмотря на его небольшую выдержку, что связывают с уникальными условиями созревания в тропическом климате Тайваня. Эта отличительная характеристика выделяет его среди односолодовых виски, которые мы уже распространяем в Европе».

Дидье подчеркнул, что европейцев захватывает интенсивность, глубина и яркие фруктовые оттенки виски Kavalan.

«При том, что влияние разной дубовой тары (хересовой, винной и так далее) прекрасно выражено в интенсивных ароматах, виски Kavalan отличают его взрывные ноты тропических фруктов в середине нёба и в окончании, которые придают освежающую чистоту, уравновешивающую влияния дуба».

Компания LMDW стремится повысить присутствие Kavalan на местах, предлагая дегустацию и мастер-классы на таких мероприятиях, как Whisky Live Paris, Whisky Show London и Whisky Show Budapest, демонстрируя уникальные сорта виски из Тайваня широкой мировой аудитории.