Казахстан стал лидером по цифровизации ипотеки в мире

Технологии
19 марта 2022

Казахстан занял первое место в рейтинге топ-11 стран по цифровизации ипотеки. Согласно исследованию, Bank Freedom Finance Kazakhstan удалось оцифровать получение ипотечного займа на 90 %. 

В то же время в таких передовых странах, как Финляндия, Южная Корея, Швеция, США уровень цифровизации ипотечных продуктов достигает чуть более 30 %. В Великобритании — 55%. 

Давайте по порядку.  В исследовании ООН за 2020 год были рассмотрены 193 страны по степени развития в них электронного правительства (E-Government Development Index). Данный индекс состоит из среднего арифметического трех показателей: широта и качество онлайн-услуг, уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры и объем человеческого капитала. 

Лидирующие места в рейтинге самых оцифрованных государств заняли Дания, Южная Корея, Эстония, Финляндия, Австралия, Швеция, Великобритания, Новая Зеландия, США и Нидерланды. Казахстан расположился на 29 строчке, при этом среди стран СНГ занял первое место.

Чтобы понять уровень цифровизации процесса получения ипотечного займа, в вышеперечисленных странах были изучены топовые банки по диджитализации. Рассматривались и тестировались следующие этапы получения ипотеки: заявка ‒ предварительное одобрение ‒ оценка жилья ‒ решение ‒ оформление сделки ‒ подписание документов ‒ регистрация залога ‒ выдача в моменте ‒ постобслуживание. Анализ показал, что в международных примерах применяется гибридная схема ‒ когда онлайн-процессы совмещаются с офлайн. 

В казахстанской цифровой ипотеке оцифрованы все этапы, кроме последнего, когда необходима встреча с нотариусом, чтобы подписать договор купли-продажи. Удаленно это сделать нельзя согласно законодательству Казахстана. Но даже с последним шагом оформление ипотеки занимает сутки. Бумажные документы не требуются ‒ система сама собирает их из государственных баз, оценка недвижимости происходит онлайн, залог регистрируется дистанционно, а электронно-цифровую подпись можно выпустить в процессе.

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