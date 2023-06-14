Казанцы из «Zero To Hero» одержали победу в интенсиве «RLT.Hack»

3 июня в Казани Федеральный оператор электронных торгов «Росэлторг» провёл интенсив «RLT.Hack». Победителем соревнований стала команда из Казани Zero To Hero.

Участниками мероприятия стали 11 команд, составленные из специалистов, работающих в области разработки, маркетинга, анализа данных. Командами-участницами разрабатывался чат-бот на платформе VK Мессенджера. На выполнение задания отводилось 12 часов.

По мнению директора по организационному развитию «Росэлторг» Виктории Яшиной, выбор функционала VK не случаен – помимо центра поддержки, он для «Росэлторга» является наиболее востребованным каналом коммуникации. Страничка компании в соцсети постоянно пополняется запросами от подписчиков.

Ключевой функцией чат-бота должна была стать способность отвечать на запросы пользователей электронной торговой площадки и предлагать им набор дополнительных услуг и сервисов компании. Участникам интенсива в процессе решения задачи оказывалась практическая помощь: консультации экспертов «Росэлторг» по вопросам электронных торгов и представителя платформы VK Мессенджер по адаптации разработанных чат-ботов к условиям данного сервиса, для работы на котором они и создавались. Представителем VK была проведена презентация функционала и предоставлены вводные данные для работы над заданием.

«RLT.Hack» – серия турниров, рассчитанных как на серьёзных профессионалов, так и на начинающих работников сферы маркетинга и дизайна, машинного обучения, больших данных, искусственного интеллекта. Проект является частью проекта «Росэлторг.Университет». Подробную информацию, касающуюся дат и тем соревнования, организаторы размещают на сайте «Росэлторг.Университет».