Каждый восьмой выпускник московских школ отмечен медалью «За особые успехи в обучении»

В столице, по итогам завершившегося учебного года, каждый восьмой выпускник отмечен медалью «За особые успехи в обучении», передает газета «Мой район». Эта награда служит значительным бонусом при поступлении в ВУЗ – к результатам ЕГЭ ее обладатель получает 10 дополнительных баллов.

Лидером по количеству медалистов стал Центр педагогического мастерства – 249 выпускников, отмеченных наградой «За особые успехи в обучении». Второе место с результатом 89 человек занимает школа №1580, а замыкает тройку рекордсменов школа №1253 – 63 ученика.

Получить медаль «За особые заслуги в обучении» могут победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, а также ученики, сумевшие набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ по одной из дисциплин. Кроме того, на нее вправе рассчитывать круглые отличники и ребята, которые набрали свыше 220 баллов по трем предметам ЕГЭ.

Формированием списка рекомендованных к награде учеников занимается Городская медальная комиссия.