Kennametal расширяет ассортимент HARVI и представляет первую 8-флейтовую концевую фрезу

Компания Kennametal Inc. объявила о расширении своей пользующейся наибольшим спросом и самой производительной линейки цельных твердосплавных концевых фрез HARVI, представив новую 8-флейтовую опциональную фрезу, не требующую выполнения останова оборудования для смены инструментов. Новая 8-флейтовая концевая фреза HARVI IV — это высокоэффективное и универсальное решение для машиностроительных предприятий в сфере авиакосмической и оборонной промышленности, медицинской техники, энергетики и общего машиностроения, требующих максимальной производительности при обработке резанием широкого спектра труднообрабатываемых материалов.

«Наша первая 8-флейтовая концевая фреза позволит заказчикам переходить от одного сложного врезания к другому без необходимости останова оборудования для смены инструмента», говорит Скотт Этлинг, — вице-президент по маркетингу и глобальному управлению продуктами. «Машиностроительные предприятия требуют повышения производительности при работе с более труднообрабатываемыми материалами без дополнительных затрат. Наши новые 8-флейтовые концевые фрезы HARVI IV обеспечивают эти преимущества, ведь они были разработаны специально для грубой и финишной обработки, требующей сочетания высокой гибкости и надежности».

В то время как один инструмент обычно применяется для обработки одного типа материалов, инновационная конструкция 8-флейтовых концевых фрез HARVI IV обеспечивает возможность гибкой обработки резанием различных труднообрабатываемых материалов, таких как жаростойкие сплавы, стали, нержавеющие стали и закаленные материалы. Благодаря своей конструкции они также демонстрируют более высокие показатели скорости съема материала и устойчивости процесса за счет внутренней подачи охлаждающей жидкости, вымывающей стружку даже из глубоких выемок.

Выпуск новых 8-флейтовых концевых фрез HARVI IV совпадает с недавно объявленной презентацией новой марки концевых фрез Kennametal KCSM15A для обработки нержавеющей стали, титана и других жаропрочных сплавов. Эта инновационная технология покрытия увеличивает срок службы инструмента для пользователей, обеспечивая лучшую износостойкость в истории твердосплавных концевых фрез Kennametal.