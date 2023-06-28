Килиан Мбаппе договорился о переходе в «Реал» в 2024 году

Нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заключил принципиальное соглашение с мадридским «Реалом» о переходе в 2024 году в качестве свободного агента. Вполне возможно, что трансферная сага с участие француза подойдет к концу. «Сливочные» перед началом нового сезона вновь являются одними из главных фаворитов Лиги Чемпионов. Если вы верите в успех коллектива Анчелотти, используйте олимп бет фрибет и делайте свой прогноз.

Парижане в настоящее время стоят перед дилеммой относительно будущего своего ценного актива. Мбаппе заявил, что не будет продлевать контракт с чемпионами Лиги 1 на один год, поэтому в 2024 году он станет свободным агентом. «ПСЖ» не намерен больше зависеть от желаний Килиана и предоставил ему выбор: продлить контракт или покинуть клуб этим летом.

По данным французских СМИ, Мбаппе действительно хочет провести следующий сезон в составе ПСЖ», а после его окончания перейти в «Реал Мадрид». Парижский клуб не устраивает такая ситуация, и руководство команды намерено продать нападающего, чтобы выручить часть потраченных на него средств.

При этом у «ПСЖ» и «Реала» натянутые отношения, и парижане не хотят делать первый шаг на пути к трансферу. Идеальным планом для французской команды является продажа Мбаппе этим летом, однако запрашиваемая сумма в 180-200 млн евро точно не будет выплачена ни одним клубом, в том числе «Реалом».