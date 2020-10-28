Кинопрокатчики Кубани получат компенсацию 14,6 млн рублей из-за убытков от Covid-19

В Краснодарском крае владельцы кинотеатров и кинозалов – компании и индивидуальные предприниматели – в ближайшей перспективе получат из краевого бюджета субсидии в суммарном объеме 14,6 млн рублей. Предполагается, деньги будут выделены региональным бюджетом в качестве компенсации убытков, вызванных простоем кинотеатров из-за вспышки Covid-19.

Комплекс мер по поддержке функционирования кинотеатров и кинозалов был разработан по прямому поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева. В рамках этой работы представители госорганов исполнительной власти провели ряд встреч в формате видеоконференции с руководством негосударственных кинотеатров, вынужденных приостановить работу своих объектов бизнеса из-за угрозы дальнейшего распространения ковида.

По словам замминистра экономики региона Светланы Салтановой, данная мера поддержки будет включена в региональный план восстановления экономики. В рамках краевой субсидии кинопрокатчикам предусмотрено выделение указанного объема средств в качестве возмещения части расходов кинотеатров. Первый замминистра культуры края Максим Усатюк пояснил, кинотеатры получат компенсацию за простой в период с июня по сентябрь 2020 года.

На данный момент уже подготовлен проект нормативно-правового акта, согласно которому будут производиться выплаты. Напомним, сегодня в Краснодарском крае действует режим повышенной эпидемической готовности. В регионе запрещена организация культурно-массовых мероприятий, в рамках недавнего предписания Роспотребнадзора действует общефедеральный масочный режим.