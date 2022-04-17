Китай стремится к балансу между промышленным развитием и охраной окружающей среды

Китай вступил в фазу ускоренного развития, а южная провинция Хайнань оказалась в авангарде усилий страны по достижению баланса между охраной окружающей среды и промышленным развитием.

Председатель КНР Си Цзиньпин с воскресенья находится на Хайнане. В ходе своего визита он уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды, возрождения сельских районов и продовольственной безопасности.

Система национальных парков

Осматривая участок Национального парка тропических лесов Хайнаня в городе Учжишань в понедельник, председатель Си подчеркнул важность ускоренного развития национальных парков в Хайнане.

Он также подчеркнул необходимость полного понимания стратегического значения развития национальных парков Хайнаня для страны и призвал к постоянным и решительным усилиям в этом направлении.

Руководствуясь принципом «Экология прежде всего», в 2017 году Китай представил общий план создания новой системы национальных парков в целях содействия гармонии между человеком и природой, сохранения биоразнообразия и устойчивого развития.

В прошлом году китайский лидер объявил об официальном создании первой в стране системы особо охраняемых природных территорий, выступив с программной речью по видеосвязи на саммите лидеров в рамках 15-го совещания Конференции сторон (КС-15) Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Одной из них стал Национальный парк тропических лесов Хайнаня.

Национальный парк охватывает девять городов и уездов и занимает общую площадь более 4 000 кв. км. Здесь находятся самые густые и хорошо сохранившиеся тропические дождевые леса в Китае, а также единственное место обитания хайнаньских гиббонов — самых редких в мире приматов.

В отличие от обычных национальных парков, особо охраняемые природные территории являются частью инициативы по охране окружающей среды «Красная линия» и подлежат самым строгим мерам защиты.

Создав систему национальных парков в самой густонаселенной стране мира, Китай сделал решительный шаг в направлении будущего, в котором все живые существа смогут жить в гармонии и процветать благодаря системе охраняемых территорий, основу которой составляют национальные парки.

Возрождение села идет полным ходом

Во время своих инспекционных поездок по стране китайский президент всегда останавливался, чтобы пообщаться с сельскими жителями. В понедельник он посетил дома представителей местной народности Ли в деревне Маона рядом с городом Учжишань и провел теплые беседы с местными чиновниками и жителями деревни.

На главной площади деревни местные жители тепло приветствовали Си Цзиньпина.

«Мы построили умеренно процветающее общество во всех отношениях и движемся по пути модернизации и достижения всеобщего процветания», — заявил Си Цзиньпин, призвав к решительным усилиям для закрепления достижений в области борьбы с бедностью и приведению их в соответствие с ускоренным возрождением сельских районов.

Китай продолжает предпринимать усилия в целях развития сельских районов, и в докладе о работе правительства, опубликованном в марте, подчеркивается важность увеличения сельскохозяйственного производства и содействия всестороннему возрождению сельских районов в 2022 году.

Си Цзиньпин также призвал партийных чиновников приложить «все возможные усилия» для того, чтобы люди могли жить счастливо, заявив, что партийные чиновники не должны питать никаких корыстных интересов, а должны посвятить себя улучшению жизни людей.

«Коммунистическая партия Китая заботится о том, как сделать так, чтобы жизнь китайцев всех этнических групп улучшалась с каждым днем».

«Семена для Китая»

В воскресенье во время осмотра города Санья председатель Си Цзиньпин заявил, что продовольственная безопасность Китая может быть гарантирована только в том случае, если семенной фонд будет в надежных руках государства, и призвал работать над достижением продовольственной самодостаточности и развитием отрасли производства семян в стране.

«Чтобы добиться самообеспечения семенами и улучшить контроль за семенным фондом Китая, необходимо достичь самодостаточности в технологии производства семян», — заявил он.

Однако Си Цзиньпин признал, что это длительный процесс. «Нужно 10 лет, чтобы заточить меч», — сказал Си, цитируя китайскую пословицу.

Подчеркнув стратегическую важность этой работы, он призвал продолжить дело ученых и исследователей старших поколений, включая Юаня Лунпина (1930-2021), известного тем, что в 1970-х годах он вывел первые гибридные сорта риса и спас от голода миллионы людей. В недавно обнародованном «Центральном документе №1», первом программном заявлении, опубликованном центральными властями Китая в этом году, развитие семенной отрасли обозначено в качестве одного из приоритетных направлений политики страны, включая такие конкретные шаги, как реализация плана действий в области производства семян, поддержка сбора зародышевой плазмы и усиление защиты интеллектуальной собственности в данной отрасли.