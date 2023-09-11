Китайский международный форум интеллектуальных коммуникаций 2023, организованный China Media Group и народным правительством провинции Цзянсу, прошел в Уси провинции Цзянсу с 7 по 9 сентября.

Форумы проводились дважды с 2021 года в виде высококлассной платформы для международных обменов и сотрудничества в сфере интеллектуальных коммуникаций. В этом году на форуме, посвященном теме «Новое путешествие к 0коммуникации без границ», приняли участие бывшие высокопоставленные политические деятели, представители международных организаций, послов в Китай, а также представители китайских и зарубежных СМИ, эксперты, ученые и предприниматели. Они поделились мнениями и достижениями в отношении тенденций развития интеллектуальной коммуникации, ответственности СМИ в эпоху интеллектуальных технологий и т.д.

В число участников форума вошли соответствующие руководители China Media Group и Народного правительства провинции Цзянсу, соответствующие должностные лица муниципального народного правительства Уси, Линь Шанли, президент Китайского университета Жэньминь, Маттео Ренци, бывший премьер-министр Италии, Эрик Сольхейм, бывший заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и президент Центра ЕС-Азия, Шахбаз Хан, представитель Многосекторального регионального бюро ЮНЕСКО по Восточной Азии и Джон Коллинз, академик Кембриджского университета. Они присутствовали на форуме лично или по видеосвязи и выступили с речами. Во время форума China Media Group с гордостью представила CMG Algorithm.

Представителям молодежи как внутри страны, так и за рубежом было предложено провести диалог за круглым столом для поиска решений с многокультурной точки зрения путем проведения дискуссий, посвященных новым возможностям и проблемам, с которыми сталкивается молодое поколение в эпоху интеллектуальных средств массовой информации.

Были проведены три подфорума на тему «Интеллектуальные технологии», «Интеллектуальное потребление» и «Интеллектуальная культура», а также такие мероприятия, как «Глобальная прямая трансляция «Уси на мировую арену»», «Путешествие интернет-знаменитости в Уси» и «Тур послов по Уси».

Город Уси, принимающий город, давно известен как «Сияющая жемчужина озера Тайху и процветающая земля региона Цзяннань». Имея более чем 3000-летнюю историю, Уси был одним из мест рождения культуры Ву и стал колыбелью китайской национальной промышленности и торговли в XX веке. В последние годы Уси воспринимает форум как возможность развивать интеллектуальную медиаиндустрию и применять достижения сотрудничества.