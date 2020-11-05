Китайский раунд празднования Всемирного дня городов прошел в Фучжоу

31 октября в Фучжоу прошел китайский раунд празднования Всемирного дня городов 2020 года под тематическим названием «Признание ценности наших районов и городов».

Это событие является важным элементом серии мероприятий, проводимых в этом году в рамках Всемирного дня городов. Г-н Гутерриш (Guterres), Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, г-жа Шариф (Sharif), Исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), г-н Арима (Arimah), руководитель Департамента глобальной отчетности и анализа тенденций ООН-Хабитат, а также всемирно известные эксперты и ученые из России и Германии, с которыми они общались по видеосвязи, и широко известные отечественные эксперты и ученые выступили с программными речами. На церемонии открытия миру была представлена программа «Инициатива Фучжоу» как важный результат деятельности, осуществляемой городом.

Перед церемонией открытия в Фучжоу прошли два тематических форума, на которых обсуждались успешные примеры повышения качества жизни в городах и организации общественного управления. Кроме того, была проведена выставка достижений градостроительства, а также сопутствующие мероприятия, такие как конкурс фотографий и опрос жителей на местах.

Китайский раунд празднования Всемирного дня городов 2020 года проводился Министерством жилищного строительства и развития городского и сельского хозяйства Китайской Народной Республики (MOHURD), Народным правительством провинции Фуцзянь и ООН-Хабитат, а его организатором выступило Муниципальное народное правительство Фучжоу. Город Фучжоу, в котором состоялось это событие, давно придерживается того принципа, что народные города строятся людьми и для людей. Как руководство города, так и члены сообщества в равной мере стремятся к созданию привлекательной провинции и города счастливой жизни, с тем чтобы постоянно укреплять в людях ощущение счастья и возможностей. Градостроительная концепция Фучжоу получила широкое признание во всех группах общества.

В конце 2013 года по инициативе Китая Организация Объединенных Наций учредила Всемирный день городов — первый международный праздник, посвященный городам. Его фундаментальными идеями являются: стимулирование заинтересованности международного сообщества в глобальной урбанизации, содействие устойчивому городскому развитию, стимулирование сотрудничества между странами и объединение усилий для строительства экологически безопасных, пригодных для жизни, удобных и гармоничных городов, что позволит достичь общей цели улучшения условий жизни в улучшенных городах.