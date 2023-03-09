Китайское гибридное просо может помочь смягчить продовольственный кризис в мире

В кулуарах продолжающихся двух сессий в Пекине довольно сильно приковывает взгляды пожилой мужчина, несущий сухие стебли итальянского проса. Для него просо является неотъемлемой частью жизни, и он посвятит всю свою жизнь выращиванию гибридного проса.

64-летний всемирно известный эксперт по сельскому хозяйству из провинции Хэбэй на севере Китая Чжао Чжихай (Zhao Zhihai) испытывает глубокую привязанность к просу и в Китае известен как «отец гибридного итальянского проса». Он мечтает привезти итальянское просо в большее количество стран мира, а особенно в Африку, где миллионы людей сталкиваются с продовольственными кризисами различной степени тяжести.

Итальянское просо, как один из старейших в мире культивируемых сортов проса, возникло в Китае. Пшённая каша, как питательное блюдо с мягким вкусом, довольно популярна среди китайцев и особенно полезна беременным женщинам, младенцам и больным людям.

После окончания Хэбэйского сельскохозяйственного университета в 1982 году Чжао Чжихай начал выращивать гибридное просо и с тех пор считает эту работу частью своей жизни.

После многих лет напряженной работы, включая многочисленные неудачи в выращивании гибридного проса, в 1990-х годах команда под руководством Чжао в конечном итоге обнаружила ключ к созданию гибридного итальянского проса и накопила богатый опыт в выращивании высокоурожайного, засухоустойчивого зерна.

В 2007 году культивированное командой гибридное просо «чжан» (или «чжанзагу» на китайском языке), которое отличается высокой урожайностью, засухоустойчивостью и приспособляемостью к бесплодным почвам, показало рекордно высокую урожайность 810 кг на му (или 12 150 кг на гектар).

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН запустила экспериментальную программу по выращиванию этого гибридного проса в 10 африканских странах. С тех пор зерно уже в течение долгих лет подаётся на обеденных столах многих африканцев в Эфиопии, Мали, Зимбабве, Уганде и Бурунди.

По словам управляющего директора компании Zoeve Seed Uganda Company Limited Шу Сяоли (Shu Xiaoli), в настоящее время в рамках проекта «Сотрудничество Юг-Юг» Бурунди и Уганда имеют соответственно 2000 му (или 133 гектара) и 3000 му (или 200 гектаров) сельскохозяйственных угодий, выращивающих гибридное просо.

Чжао Чжихай заявил, что гибридное просо является идеальной культурой для Африки, поскольку оно терпимо к изменению климата и подходит для стран с дождливыми и сухими сезонами и менее плодородной почвой. Самое главное, что для его созревания требуется относительно короткий период времени, и оно хорошо может адаптироваться к разнообразным почвенно-климатическим условиям.

Шу Сяоли заявил, что они пытаются найти способы превращения гибридного проса в продукты питания в рамках пищевых привычек африканцев и, следовательно, увеличить объемы продаж на местном уровне.

В настоящее время методы, используемые для культивирования гибридного проса, включены в Дакарский план действий в рамках китайско-африканского сотрудничества на 2022-2024 годы.

Г-н Чжао добавил, что есть надежда на то, что данная культура поможет уменьшить зависимость африканцев от импорта продовольствия и снизить средние цены на зерно в их странах.

«Китай производит 80% мирового урожая гибридного проса и обладает передовыми методами селекции и выращивания», — заявил г-н Чжао.

Г-н Чжао заявил, что это отличная причина для популяризации гибридного проса в большем количестве стран, которая может способствовать ослаблению продовольственного кризиса и приносить пользу местному населению.