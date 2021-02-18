Кластер Россия/Евразия присоединился к европейской сети быстрой доставки сборных грузов

С нового года Россия и Казахстан – страны участники кластера Россия/Евразия компании DB Schenker, присоединились к европейскому сервису по доставке сборных грузов DB Schenker System.

Данный продукт уже успешно работает на территории 36 европейских стран с сентября 2017 года, а сеть насчитывает 400 терминалов. В общей совокупности, за счет присоединяемой инфраструктуры DB Schenker Россия/Евразия сеть пополняется 29-ю терминалами. Теперь через DB Schenker System можно отправить груз из любого европейского города до Владивостока, а также в Казахстан быстро, надежно и с высоким уровнем сервиса.

Компания DB Schenker обладает самой крупной сетью автомобильных перевозок в Европе, терминалы в России и Казахстане значительно расширяют зону покрытия и предоставляют отечественным и иностранным компаниям новые возможности по осуществлению более быстрой и комфортной доставки.

Особенность сервиса заключается в том, что у грузоотправителей есть возможность планировать дату и время доставки своего груза по стандартному расписанию, а также получить его в самые короткие сроки. Продукт System предполагает 2 опции обслуживания: System и System Premium. В рамках первого допускается доставка в оговоренные сроки + 1-2 дня. Premium предполагает доставку четко в определенную дату.

Понимая потребности рынка и своих клиентов, компания DB Schenker предоставляет онлайн сервисы по самостоятельному отслеживанию статуса отгрузки и личный кабинет с электронным архивом. Так же предоставляется сервис предварительного уведомления о доставке. Грузополучатель заблаговременно оповещается о доставке груза путем sms или email сообщения, независимо от выбранного тарифа. В качестве дополнительной опции возможна доставка к определенному времени.

Продукт зарекомендовал себя как надежное решение. В условиях пандемии отправка грузов через DB Schenker System осуществлялась на регулярной основе, несмотря на действующие в некоторых странах ограничения в связи с COVID-19.

Подробная информация: https://www.dbschenker.com/ru-ru/products/land-transport/groupage-shipping