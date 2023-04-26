Клиенты банков становятся жертвами новой мошеннической схемы

Новая схема кражи денег клиентов банков начала реализоваться с начала весны. Заслуга в выявлении данной новой схемы принадлежит Центру экосистемной безопасности «Тинькофф», которому удалось спасти миллионы рублей клиентов, сообщают «Известия».

Первый шаг мошенников – склонить жертву к осуществлению перевода. В итоге он включается в категорию подозрительных системой фрод-мониторинга. После этого, выполняется блокировка перевода службой безопасности банка. В попытках добиться разблокировки денег, злоумышленники публикуют фальшивые отзывы на сайтах Banki.ru и VC.ru, используя имена реальных клиентов банков.

Создание фейковых аккаунтов осуществлялось мошенниками заблаговременно. С них преступники «бомбили» банки множеством жульнических постов, на основании которых пользователь должен сформировать мнение о низком качестве работы банка с клиентами.

Зачастую причастность к аккаунтам отрицается клиентами банка в беседах с его сотрудниками. Впрочем, зафиксированы и случаи соучастия клиентов в действиях мошенников.

При этом разблокирование переводов возможно лишь при условии подтверждения личности. Кроме того, банк проверяет, добровольно ли клиент совершил операцию.