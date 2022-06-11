Клубника и пирамиды: как эффективно организовать пространство на участке

Организация пространства на дачном участке – непростая задача, особенно если хочется иметь и огород, и лужайку, и место для того чтобы пожарить шашлыки, и все это на 6 сотках. Одним из способов решить проблему является применение вертикальных грядок, которые позволяют выращивать больше растений на маленьком пятачке земли. В 2022 году модным решением стали пирамидальные грядки, пока использующиеся в основном для высаживания клубники.

Для их изготовления потребуется сетка-рабица, листы шифера и хризотилцементная труба. Сначала требуется уложить квадрат из сетки размером 240х240 см, который будет основанием пирамиды. Затем вокруг него вкапывают листы шифера, формирующие борта первого яруса грядки. Затем надо засыпать почву смешанную с удобрениями, а в центр квадрата вкопать асбестоцементную трубу диаметром 10 см. Предварительно в ней надо просверлить отверстия по 5 мм. – через них будем поливать клубнику. Низ трубы следует чем-нибудь заделать, чтобы вода не уходила в землю. Дальше примеряем на себя образ древних ацтеков и уменьшаем длину следующих бортов так, чтобы получилась ступенчатая пирамида. В среднем на одну грядку со стороной нижнего основания длиной 220 см и 5 рядами в высоту можно высадить 70 кустов клубники.

Такая конструкция грядки решает сразу несколько задач. Она существенно экономит место в огороде, позволяя снимать с одного квадратного метра земли существенно больше урожая. Пирамидальная грядка решает вопрос и с поливом – вкопанная в центр труба эффективно распределяет воды в почву, обеспечивая высокую эффективность увлажнения. И, пожалуй, главное – такая грядка безопасна и прослужит очень долго. Шифер и хризотилцементные трубы химически инертны, не подвержены влиянию влаги, не окисляются, не ржавеют, их не едят вредители. Грядки из шифера не реагируют с почвой и водой, а также с большинством удобрений. Пирамидальная грядка прослужит несколько десятилетий, при этом все материалы для её постройки доступны на российском рынке и могут быть найдены в любом строительном магазине страны.

Кстати, можно использовать хризотилцементную трубу и для выращивания салата или цветов. Если выпилить в ней отверстия и заполнить её грунтом, то в них можно выращивать зелень или салат. Эта технология существенно экономит пространство, а также придает огороду несколько футуристичный вид. Некоторые садоводы в таких грядках размещают горшки с цветами. Хризотилцемент очень прочный, так что можно выпилить много отверстий без страха того, что конструкция развалится под собственным весом. Для справки – хризотиловое волокно выдерживает усилие на разрыв до 800 МПа, что превышает аналогичные показатели у многих марок стали.

И, если мы говорим о рациональном использовании пространства, то обрезки от хризотилцементных труб можно применить в качестве стационарной подкормки для яблони. Если их вкопать по периметру кроны дерева и заполнить битым кирпичом или гравием, то во время полива в этих местах вода будет уходить сразу на нужную глубину. При учете долговечности материала, сделать это можно один раз, а пользоваться долгие годы.