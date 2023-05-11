Knight-Hennessy Scholars объявляет о результатах набора стипендиатов 2023 года

В рамках стипендиальной программы Knight-Hennessy Scholars в Стэнфордском университете была представлена группа 2023 года из 85 новых стипендиатов, самая многочисленная на сегодняшний день. В новый набор вошли студенты из 29 стран, которые будут учиться по 38 программам магистратуры во всех семи институтах Стэнфорда. Впервые в программе будут участвовать стипендиаты из Венгрии, Малави, Нидерландов, России, Сьерра-Леоне и Турции.

Knight-Hennessy Scholars — это многодисциплинарная мультикультурная стипендиальная программа получения высшего образования. Стипендиаты Knight-Hennessy получают финансовую поддержку на срок до трех лет для обучения в Стэнфорде, участвуя при этом в мероприятиях, которые готовят их стать дальновидными, смелыми и готовыми к сотрудничеству лидерами, решающими сложные проблемы, стоящие перед миром. Стипендиаты отбираются на основе продемонстрированных ими независимости мышления, лидерских качеств и гражданской позиции; программа охватывает все факультеты во всех семи институтах Стэнфорда.

«В мире, который продолжает становиться все более сложным, стипендиаты Knight-Hennessy Scholars формируют знания, навыки и сообщества, необходимые для решения самых серьезных проблем — от изменения климата до иммиграции, справедливости в здравоохранении и образовании — и многих других, — заявил Джон Л. Хеннесси (John L. Hennessy), почетный президент Стэнфордского университета и директор фонда Shriram Family в рамках программы Knight-Hennessy Scholars. — Я верю, что эти стипендиаты помогут построить лучшее будущее для всех нас».

Knight-Hennessy Scholars формирует новых лидеров, приверженных общему благу и инструментам, необходимым для воплощения значимых изменений. Программа King Global Leadership является одним из ключевых элементов Knight-Hennessy Scholars, предлагая широкий спектр семинаров, лекций, проектов и опыта, дополняющих высшее образование и помогающих учиться лидерству.

Среди стипендиатов 2023 года 51% составляют женщины, а 41% имеют паспорт другой страны. 63% американских стипендиатов не относят себя к белой расе, а 8% служили в американских вооруженных силах. Стипендиаты получили степень бакалавра в 17 международных и 38 американских учебных заведениях. 19% из них первыми в своей семье закончили колледж. С этим, уже шестым набором, общее число стипендиатов программы достигло 425, начиная с первого набора 2018 года.

«Наши стипендиаты вдохновляют меня каждый день, — говорит исполнительный директор Knight-Hennessy Scholars, Тина Силиг (Tina Seelig). — Их разнообразие — наша сила. За время, проведенное с нами, стипендиаты KH строят невероятное сообщество, расширяющее их мир и их потенциал для воплощения перемен. Я очень рада приветствовать наш новый набор 2023 года».

Заявление на участие в программе Knight-Hennessy Scholars 2024 года можно будет подать с 1 июня 2023 г. по 11 октября 2023 г. Потенциальные стипендиаты могут посещать информационные онлайн-сессии, чтобы узнать о сообществе, программе развития лидерства и процедуре приема. Программа Knight-Hennessy Scholars не предусматривает квот или ограничений в зависимости от региона, колледжа или университета, направления обучения или карьерных устремлений.

В этом году на участие в Knight-Hennessy Scholars было получено 7119 заявлений, что на 5% больше по сравнению с количеством прошлогодних заявлений, которых было 6742. Из общего числа заявлений 3733 были признаны подходящими к участию в наборе 2023 года. К числу подходящих заявок относятся те потенциальные стипендиаты, которые подали заявки как на участие в программе Knight-Hennessy Scholars, так и на учебу в Стэнфордском университете.

Программа Knight-Hennessy Scholars, объявленная в 2016 году, была названа в честь Фила Найта (Phil Knight), выпускника программы MBA 1962 года, филантропа и соучредителя Nike Inc., а также Джона Хеннесси, председателя Alphabet Inc. и президента Стэнфорда с 2000 по 2016 год. Knight-Hennessy Scholars — крупнейшая в мире полностью финансируемая стипендия для получения высшего образования.