Когда лучше покупать квартиру: сейчас или в новом году

Регионы
8 декабря 2021

Вопрос приобретения жилья актуален в любое время года. Однако, когда на календаре 12 месяц, потенциальный покупатель склонен испытывать сомнения: стоит ли покупать квартиру в новостройке сейчас или лучше подождать до лучших времён?

Что в настоящем времени влияет на спрос и предложение

Покупка квартиры в новостройке или вторичного жилья на протяжении всего 2021 года во многом обусловлена государственной программой ипотечных выплат. Поддержка правительства открыла рынок недвижимости для большего числа покупателей, однако к концу года заметен спад потребительской активности. Замедленный спрос связан с кризисной ситуацией, проблемой получения одобрения ипотеки от банков и праздниками, из-за которых ряду клиентов больше хочется отдыхать, чем заниматься поиском выгодного варианта для инвестиции в недвижимость или с целью проживания. 

Покупать ли квартиру в 2021 году?

По мнению экспертов в сфере рынка жилплощади и риелторов, экономическая ситуация в будущем не сделает квартиры дешевле. В долгосрочной перспективе цены так или иначе вырастут. Кроме того, вложение в квадратные метры станет хорошим способом защитить часть средств от инфляции. Ожидание лучшего момента приведёт к упущенным возможностям и сожалениям, поскольку в настоящий момент нельзя предугадать поведение курса валют, обстановку на рынке в условиях пандемии и решения банков, которые по ряду причин могут менее охотно одобрять кредиты по ипотечным выплатам.

Квартиры от застройщика в Симферополе ЖК «Солнечный парк» отвечают лучшим критериям расположения, удобства и качества постройки. Выгодный выбор жилья в новостройке поможет принять решение о приобретении квартиры в уходящем году и не откладывать покупку на неопределённый срок.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Москва

Современное лечение рака желудка: от ранней до последней стадии

Новости

Стипендию для лучших студентов РГУ нефти и газа им. Губкина учредил Фонд Юрия Лужкова

Политика

Международная конференция «Тайны убийства Царственных Мучеников» состоится в Москве

Общество

Обновленный коллективный договор «Норникеля»: все включено!