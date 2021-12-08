Когда лучше покупать квартиру: сейчас или в новом году

Вопрос приобретения жилья актуален в любое время года. Однако, когда на календаре 12 месяц, потенциальный покупатель склонен испытывать сомнения: стоит ли покупать квартиру в новостройке сейчас или лучше подождать до лучших времён?

Что в настоящем времени влияет на спрос и предложение

Покупка квартиры в новостройке или вторичного жилья на протяжении всего 2021 года во многом обусловлена государственной программой ипотечных выплат. Поддержка правительства открыла рынок недвижимости для большего числа покупателей, однако к концу года заметен спад потребительской активности. Замедленный спрос связан с кризисной ситуацией, проблемой получения одобрения ипотеки от банков и праздниками, из-за которых ряду клиентов больше хочется отдыхать, чем заниматься поиском выгодного варианта для инвестиции в недвижимость или с целью проживания.

Покупать ли квартиру в 2021 году?

По мнению экспертов в сфере рынка жилплощади и риелторов, экономическая ситуация в будущем не сделает квартиры дешевле. В долгосрочной перспективе цены так или иначе вырастут. Кроме того, вложение в квадратные метры станет хорошим способом защитить часть средств от инфляции. Ожидание лучшего момента приведёт к упущенным возможностям и сожалениям, поскольку в настоящий момент нельзя предугадать поведение курса валют, обстановку на рынке в условиях пандемии и решения банков, которые по ряду причин могут менее охотно одобрять кредиты по ипотечным выплатам.

Квартиры от застройщика в Симферополе ЖК «Солнечный парк» отвечают лучшим критериям расположения, удобства и качества постройки. Выгодный выбор жилья в новостройке поможет принять решение о приобретении квартиры в уходящем году и не откладывать покупку на неопределённый срок.