Когда твой офис закрыт. Почему небольшие коворкинги пользуются большим успехом

В Москве зафиксирована тенденция отказа компаний от стандартных офисов и постепенный переход в коворкинги. Чем этот формат работы привлекает удалёнщиков — мы узнали в коворкинге NETIZEN Moscow Rimskaya.

Бульвар Энтузиастов, 2 — две минуты от станции метро Площадь Ильича, Римская. Первое впечатление при входе: близкий к идеальному баланс между комфортом и рабочей обстановкой. Пространство, которое предусмотрено проектом NETIZEN Moscow Rimskaya для коворкинга, отличает креативный урбанистический дизайн и эргономичность. Обилие света, большие окна и высокие потолки сразу создают ощущение свежести и позитива.

Здесь есть открытые рабочие места за большим столом или на диванчиках (всюду предусмотрены розетки и лампы), есть отдельные кабинки — можно выбрать место, где будет комфортно работать. Безлимитный высокоскоростной интернет входит в стоимость аренды рабочего места.

Тарифы в коворкинге NETIZEN Moscow Rimskaya устраивают как самостоятельных фрилансеров, так и компании, которые компенсируют своим удалёнщикам расходы на аренду. Расходы при почасовой оплате составят 150 руб/час, при оплате за рабочий день продолжительностью 9 часов — 1200 рублей и кружка кофе/чая в подарок.

— Многие компании придерживаются модели работы из дома в обозримом будущем, -говорит Руслана Кусова, бренд-менеджер. — Однако на 100% удаленная работа кажется маловероятной, поскольку связи между людьми являются одной из наших самых важных потребностей, наряду с безопасностью в соответствии с социальной дистанцией. Мы постарались предусмотреть все аспекты организации пространства для работы в сегодняшних условиях. И я думаю, нам это удалось, судя по заполняемости коворкинга.

Место найдётся наверняка, если его забронировать заранее. Если нужно, можно тут же подобрать себе номер/место и остаться ночевать — полная инфраструктура в NETIZEN Moscow Rimskaya соответствует концепции современного гибрид-отеля-хостела.

NETIZEN удобно расположен на территории Бизнес Центра Голден Гейт со всей его инфраструктурой (кафе, банки, нотариус и тд). В дополнение к рабочему месту в NETIZEN Moscow Rimskaya можно воспользоваться и конференц-залами, расположенными в БЦ Голден Гейт, арендовав их, в том числе, в качестве «переговорок», перекусить и отвлечься в кафе, баре, сыграть в настольные игры.

— Оказавшись «запертой» дома, начинаешь чувствовать, что чего-то не хватает, – объясняет бухгалтер Татьяна. — А здесь чувствуешь себя в тонусе, вокруг люди работают, заняты делом, и меня это тоже мобилизует. За несколько часов успеваю сделать больше, чем за два дня дома. К тому же нашла в коворкинге несколько клиентов.

Web-разработчик Андрей — коворкер со стажем. Выбрал для себя такой формат ещё в начале пандемии. Жена тоже работает на удаленке, вдобавок дома дети, родители и домашние животные.

— В NETIZEN Moscow Rimskaya меня полностью устраивает отдельное рабочее место со всеми необходимыми для труда атрибутами, — говорит молодой человек. — Нравится удобная мебель, компьютеры, высокоскоростной интернет, наличие оргтехники. Покупаю себе кофе-чай, снэки, горячее прямо тут. Иногда пользуюсь гостевой кухней. Там всё укомплектовано: чайник, микроволновая печь, тостер, тарелки и кружки. Это бесплатно.

В ближайшее время эксперты прогнозируют рост рынка коворкингов как гибких офисных пространств для самостоятельной работы.