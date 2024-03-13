Kohler Co. и Yabu Pushelberg открыли путь к роскошным и стильным дизайнерским решениям на Salone del Mobile

Kohler Co., мировой бренд образа жизни и лидер в области товаров для кухни и ванной, вернулся на Salone del Mobile с презентацией богатой палитры дизайна своих брендов Kohler, Kallista, Kast и Klafs. В этом году компания Kohler работала с глобальной дизайн-студией Yabu Pushelberg над созданием среды, которая выходит за рамки обычного.
«Бренды компании Kohler Co. предлагают самый полный ассортимент конструктивных решений, категорий товаров и технологий для реализации концепций дизайна благодаря полной поддержке спецификаций. Наше внимание к лидерству в области дизайна и инновационности продукции оживает благодаря этой мультибрендовой презентации на выставке, которая славит дальновидное творчество лучших мировых архитекторов, дизайнеров и разработчиков, — говорит Ларри Юн (Larry Yuen), президент Kohler International Group. — Общие ценности при создании захватывающих впечатлений и привлекательных дизайнерских решений делают Yabu Pushelberg естественным партнером при создании стенда Kohler Co. на Salone del Mobile в этом году».
Опираясь на богатое наследие Kohler, разработанный дизайнерами фасад создает движение воды, увлекая гостей завораживающим исследованием формы, текстуры и света. Бренды Kohler, Kallista, Kast и Klafs представлены в серии взаимосвязанных изогнутых пространств, демонстрирующих новейшие инновации, дизайн и благополучие, — от гладких смесителей и раковин до роскошных ванн, футуристических душевых и бескомпромиссных саун. Каждая виньетка тщательно продумана, чтобы подчеркнуть полную интеграцию формы и функциональности, что демонстрирует непоколебимую приверженность Kohler Co. мастерству и качеству.
«Мы очень рады сотрудничать с Kohler Co., лидерами в области инновационных дизайнерских решений, на выставке Salone del Mobile 2024 и представить наш первый дизайн стенда в Милане. Мы хотели создать стенд с присутствием, и вместе мы разработали мир, в котором роскошь сочетается с назначением, а инновации гармонируют с благополучием», — говорят Джордж Ябу (George Yabu) и Гленн Пушельберг (Glenn Pushelberg), партнеры-учредители Yabu Pushelberg.
Благодаря передовым технологиям, изысканному дизайну, захватывающим впечатлениям и богатой палитре цветов, материалов, покрытий и узоров бренды Kohler Co. позволяют архитекторам и дизайнерам создавать пространства, которые определяют наш мир.