Kohler Co. и Yabu Pushelberg открыли путь к роскошным и стильным дизайнерским решениям на Salone del Mobile

Kohler Co., мировой бренд образа жизни и лидер в области товаров для кухни и ванной, вернулся на Salone del Mobile с презентацией богатой палитры дизайна своих брендов Kohler, Kallista, Kast и Klafs. В этом году компания Kohler работала с глобальной дизайн-студией Yabu Pushelberg над созданием среды, которая выходит за рамки обычного.

Kohler Co., the global lifestyle brand and leader in kitchen and bath products, returns to Salone del Mobile with a breathtaking presentation of the rich design palette across its brands Kohler, Kallista, Kast and Klafs. This year, Kohler has partnered with global design studio Yabu Pushelberg to create an environment that transcends the ordinary, inviting visitors on a captivating journey where art, design, technology and wellbeing intersect. (Hall 22 — Stand H10 H6)

«Бренды компании Kohler Co. предлагают самый полный ассортимент конструктивных решений, категорий товаров и технологий для реализации концепций дизайна благодаря полной поддержке спецификаций. Наше внимание к лидерству в области дизайна и инновационности продукции оживает благодаря этой мультибрендовой презентации на выставке, которая славит дальновидное творчество лучших мировых архитекторов, дизайнеров и разработчиков, — говорит Ларри Юн (Larry Yuen), президент Kohler International Group. — Общие ценности при создании захватывающих впечатлений и привлекательных дизайнерских решений делают Yabu Pushelberg естественным партнером при создании стенда Kohler Co. на Salone del Mobile в этом году».

Опираясь на богатое наследие Kohler, разработанный дизайнерами фасад создает движение воды, увлекая гостей завораживающим исследованием формы, текстуры и света. Бренды Kohler, Kallista, Kast и Klafs представлены в серии взаимосвязанных изогнутых пространств, демонстрирующих новейшие инновации, дизайн и благополучие, — от гладких смесителей и раковин до роскошных ванн, футуристических душевых и бескомпромиссных саун. Каждая виньетка тщательно продумана, чтобы подчеркнуть полную интеграцию формы и функциональности, что демонстрирует непоколебимую приверженность Kohler Co. мастерству и качеству.

«Мы очень рады сотрудничать с Kohler Co., лидерами в области инновационных дизайнерских решений, на выставке Salone del Mobile 2024 и представить наш первый дизайн стенда в Милане. Мы хотели создать стенд с присутствием, и вместе мы разработали мир, в котором роскошь сочетается с назначением, а инновации гармонируют с благополучием», — говорят Джордж Ябу (George Yabu) и Гленн Пушельберг (Glenn Pushelberg), партнеры-учредители Yabu Pushelberg.

Благодаря передовым технологиям, изысканному дизайну, захватывающим впечатлениям и богатой палитре цветов, материалов, покрытий и узоров бренды Kohler Co. позволяют архитекторам и дизайнерам создавать пространства, которые определяют наш мир.